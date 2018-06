Bürgerwehrparade und Mauritiusfest in Amtzell

Zur traditionellen Ehrenparade zur Ehrung langjähriger, verdienter Bürgerwehrkameraden und Ehrenmitgliedern lädt die Bürgerwehr Amtzell am Freitag, 25.September, um 20 Uhr in den Schlosshof ein. Nach dem Aufmarsch der Uniformierten, begleitet von Fackelträgern der Feuerwehr Amtzell, spielen die Musikapelle und der Spielmannszug eine Serenade.

Zu Ehren der verdienten Bürgerwehrkameraden erklingt der Präsentiermarsch, dazu erfolgen Ehrensalute durch die Bürgerwehr, heißt es in der Ankündigung. Unter den geladenen Gästen ist dieses Jahr erstmals auch der stellvertretende Landeskommandant der Historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg und Hohenzollern, Major Georg Bacher.

Am Sonntag, 27. September, rücken dann Bürgerwehr, Spielmannszug, Justinigrenadiere und die Musikkapelle Amtzell in ihren historischen Uniformen zum Mauritiusfest aus. Zum Gottesdienst wird die Geistlichkeit mit musikalischem Geleit am Pfarrhaus abgeholt und von den Uniformierten in die Kirche begleitet. Nach dem Festgottesdienst spielen Spielmannszug und Musikkapelle vor dem Pfarrhaus den Preußischen Präsentiermarsch, danach erfolgt ein Ehrensalut durch die Bürgerwehr.

Alljährlich am vierten Sonntag im September feiert Amtzell das Mauritiusfest, an welchem dem Heiligen Mauritius, dem zweiten Kirchenpatron gedacht wird.