Bürgermeisterwahl in Amtzell ist am 23. September

Die Amtzeller werden am Sonntag, 23. September, einen neuen Bürgermeister wählen. Diesen Termin setzte der Gemeinderat am Montagabend fest. Eine eventuell notwendige Stichwahl findet zwei Wochen später, also am 7. Oktober, statt.

Am 9. Dezember endet die achtjährige Amtszeit von Bürgermeister Clemens Moll. Er hatte bereits bei der Neujahrsbegrüßung vor dem Alten Schloss in Amtzell bekanntgegeben, dass er sich für eine zweite Amtszeit bewerben will. Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge muss die Neuwahl zwischen dem 16. September und dem 4. November durchgeführt werden. Die Verwaltung entschied sich für den 23. September als Wohlsonntag, der Gemeinderat stimmte dem zu.

Dementsprechend wird die Stelle des Bürgermeisters am 20. Juli im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, dem Amtsblatt sowie der Homepage der Gemeinde Amtzell ausgeschrieben, einen Tag später dann in der „Schwäbischen Zeitung“. Das Ende der Einreichungsfrist der Bewerbungen wurde auf Dienstag, 28. August, 18 Uhr, festgesetzt. Einig war man sich im Gremium auch darüber, am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Amtzell eine öffentliche Kandidatenvorstellung abzuhalten.