Etwa 1000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 16.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Haslacher Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr laut Polizei vermutlich beim Ausparken mit einem Opel Corsa rückwärts gegen einen geparkten Daimler-Chrysler und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen wenden sich an die Polizei unter Telefon 07522 / 9840.