Autofahrerin stößt bei Kammersteig mit Leitplanke zusammen

Auf Höhe von Kammersteig ist eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke geprallt. Laut Polizeibericht war der 22-Jährige in Richtung Ravensburg unterwegs, als ein Fuchs die Fahrbahn gequert haben soll. Die Fiatfahrerin wich dem Tier aus und fuhr gegen die Schutzplanke. Während der Schaden an der Leitplanke auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Auto auf etwa 10 000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die schwangere Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.