Autofahrer übersieht Pedelec

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 18.20 Uhr in der Amtzeller Bergstraße ereignete. Ein gleichaltriger Autofahrer war laut Polizei von einem Grundstück kommend in die Straße eingefahren und hatte hierbei den Radfahrer übersehen. Bei der leichten Kollision mit dem Auto stürzte der 57-Jährige mit seinem Zweirad. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1500 Euro.