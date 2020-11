Autofahrer in Amtzell steht unter Drogen, Beifahrer hat Joints dabei

Deutlicher Geruch von Marihuana ist Polizisten am Sonntagabend gegen 23 Uhr bei der Kontrolle eines 25-jährigen Mazda-Autofahrers in Amtzell entgegengeschlagen. Laut Polizeibericht wies der Mann außerdem Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung auf und gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Daher ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie beim 24-jährigen Beifahrer zwei Joints. Beide Männer wurden angezeigt und mussten ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.