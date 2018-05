Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem VW-Bus von Brunnenhaus in Richtung Amtzell, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Thuja und prallte anschließend gegen einen Holzschuppen. Das teilt die Polizei mit.

Der durch den Unfall verletzte Mann wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.