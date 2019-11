Der Unbekannter Autofahrer ist am Montag zwischen 16 bis 19 Uhr in der Waldburger Straße in Amtzell gegen ein schmiedeeisernes Geländer am Rathaus gestoßen, das dabei stark verbogen wurde. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens zu kümmern. Das Unfallfahrzeug dürfte einen deutlichen Unfallschaden tragen. Hinweise erbittet der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560.