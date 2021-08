Auto prallt auf B 32 bei Amtzell gegen Leitplanke

Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 32 zwischen Amtzell und Wangen entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach dem Tunnel Geiselharz querte ein Fuchs die Straße, sodass ein Mercedesfahrer, der in diesem Moment an der Stelle unterwegs war, stark abbremsen musste. Wegen der regennassen Straße kam er ins Schlingern und stieß mit der rechten Schutzplanke. Während am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro entstand, blieb der 34 Jahre alte Fahrer unverletzt. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt.