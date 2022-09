Auto gestreift und abgehauen

Einen Daimler, der kurzzeitig auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Pfärricher Straße abgestellt war, hat ein Unbekannter laut Polizeibericht am Montag zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr gestreift. Der Schaden an der hinteren linken Stoßstange wird auf rund 2000 Euro beziffert. Nach dem Streifvorgang fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls mögen sich unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 beim Polizeiposten Vogt melden.