Ausstellung mit Peter Paul Neff beginnt in Amtzell

„Arbeiten im kleinen Format“: So lautet der Titel einer Ausstellung im Alten Schloss Amtzell mit Werken von Peter Paul Neff. Gezeigt wird laut Vorschau ein kleiner Querschnitt von mehr als 40 Jahre Auseinandersetzung des Künstlers mit Form und Farbe, meditativ, gleich welcher Technik, wobei Neff sich keiner Stilrichtung verpflichtend sieht. Die Vernissage findet am Freitag, 22. April, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist geöffnet am 23., 24. und 30. April sowie am 1. Mai, jeweils von 11 bis 16 Uhr.