Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Unfall an der Ausfahrt Wangen-West an der Autobahn 96 ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Ein 45-Jähriger musste laut Pressemitteilung der Polizei mit seinem Opel an der Einmündung zur Bundestraße 32 verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 42-jährige BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Opel auf. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.