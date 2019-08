Mit einer ordentlichen Bilanz sind die Motocross-Fahrer des MSC Amtzell vom Stoppel-Cross in Bad Wurzach zurückgekehrt. 204 Fahrer gingen dort am vergangenen Sonntag bei nahezu idealen Wetterbedingungen an den Start. Nachdem sich die Fahrer am Morgen im Freien Training mit dem Kurs vertraut gemacht hatten, begannen mittags die ersten Vorläufe. Im Vorlauf D dominierte MSC-Fahrer Maxi Schek überlegen und qualifizierte sich somit für den Finallauf A. Simon Müller startete im Vorlauf B. Er stürzte bereits in der ersten Runde, kämpfte sich dann aber an vielen Fahrern vorbei bis auf Platz neun. Mit diesem Ergebnis qualifizierte er sich für den Finallauf B.

Kraft reicht am Ende nicht aus

Gleich zu Beginn im Finallauf A setzten sich drei Fahrer ab. Maxi Schek nahm rasch die Verfolgung auf, konnte das Tempo anfangs aber nicht mitgehen. In der zweiten Rennhälfte wendete sich allerdings das Blatt. Der Abstand wurde von Runde zu Runde geringer, Schek fuhr mit viel Biss immer näher an seine Konkurrenten, teilt der MSC mit. Dann allerdings schwanden seine Kräfte und auch Schek musste einen kleinen Sturz hinnehmen. Er beendete das Rennen auf einen starken vierten Platz, vor Stefan Geyer. Simon Müller konnte wegen Schmerzen im Handgelenk beim Finallauf nicht mehr an den Start gehen.

Alexander Schek-Popp ging mit seiner BMW in der Oldtimer-Klasse an den Start. Er behauptete sich in beiden Läufen auf Platz sieben und konnte sich somit den siebten Gesamtplatz sichern.