Auffahrunfall fordert Leichtverletzte

Leichtere Verletzungen haben vier Insassen eines VW Golf erlitten, nachdem sie am Sonntag kurz nach 17 Uhr an der Anschlussstelle Wangen-West auf der A 96 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Das teilt die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr nach seiner Fahrt auf der Autobahn in Richtung Lindau an der Anschlussstelle ab und hielt an der Einmündung in die B 32. Ein hinterherfahrender 63-Jähriger in einem Ford bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision zogen sich der 57 Jahre alte Fahrer sowie drei 54, 27 und 26 Jahre alte Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Sie gingen nach dem Unfall selbstständig zum Arzt. Durch den Zusammenprall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro.