Auch Titelverteidiger St. Gallen kommt

Das Teilnehmerfeld steht, der Spielplan ist bekannt: Das 39. B-Juniorenpfingstturnier für U17-Mannschaften in Amtzell kann am 8. und 9. Juni (jeweils ab 10 Uhr) über die Bühne gehen. In diesem Jahr allerdings müssen die Organisatoren vom SV Amtzell mit einer Enttäuschung klar kommen. Das Team des panischen Erstligisten SD Huesca hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt.

„So etwas haben wir in den vielen Jahren noch nicht erlebt. Vor zwei Wochen haben wir von SD Huesca erfahren, dass der Klub nicht kommen wird. Einige Spieler müssten Schulprüfungen absolvieren, hieß es in der Mitteilung“, sagt Robert Zettler vom organisierenden Förderverein des SV Amtzell. „Und das obwohl der Verein uns bereits die Flugzeiten durchgegeben hatte und wir das Hotel für vier Nächte gebucht hatten“, fügt Zettler hinzu. Huesca entschuldigte sich in der Mitteilung, „aber das hat uns in dieser Situation nicht weiter geholfen, wir mussten das erst mal verdauen“, meint Gudio Milz, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.

Haslach/Amtzell springt ein

Kurzfristig nahmen die Verantwortlichen des SVA Kontakt zu Vereinen in der Junioren-Bundesliga und im Ausland auf. Vergeblich. „Die Klubs hatten schon andere Pläne oder sind zu diesem Zeitpunkt in der Sommerpause“, erklärt Milz.

Und so kommen jetzt die heimischen Jungs der Spielgemeinschaft Haslach/Amtzell zum Zug. „Die Burschen freuen sich riesig“, sagt Trainer Alfred Heidel. Dass sie es schwer haben werden, gegen Klubs aus den höchsten Ligen ihrer Verbände zu spielen, das sei allen klar, meint der Trainer, „aber solche Spiele sind für uns eine große Herausforderung, das Turnier wird für uns ein tolles Erlebnis“.

Die Spieler des SV Amtzell und des SV Haslach haben es in ihrer Gruppe mit dem Vorjahressieger FC St. Gallen, Lokomotiva Zagreb und Holstein Kiel aus der Bundesliga zu tun. In der zweiten Gruppe treffen die Klubs von Champions League-Teilnehmer Viktoria Pilsen, Sturm Graz, Sparta Rotterdam und FC Memmingen aufeinander. Mit den Mannschaften werden zahlreiche Juniorennationalspieler der jeweiligen Länder nach Amtzell kommen, mehrere Teams werden von ehemaligen Profis trainiert.