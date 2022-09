Arbeiter trifft mit Meißel eine Stromleitung

Verletzungen an beiden Händen und dem Gesicht hat ein Arbeiter davongetragen, der sich bei Straßenarbeiten am Dienstag gegen 10 Uhr in der Pfärricher Straße in Amtzell verletzt hat.

Der 30 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei dabei, mit einem elektrischen Meißel eine Stromleitung aus einem Betonbett freizulegen, als er die Leitung traf. Er verursachte einen Kurzschluss, durch welchen eine Stichflamme entstand und den Arbeiter verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Wunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.