Anwohner werden von Explosion geweckt: Unbekannter sprengt Geldautomat in Amtzell

Ruhig schlafen konnte in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht jeder in Amtzell: In den frühen Morgenstunden gab es einen lauten Knall, Alarmgeheule und quietschende Reifen, wie es Anwohner aus der Nähe der Filiale der Volksbank Allgäu-Oberschwaben beschreiben.

Denn: Ein Unbekannter wollte mittels eines explosiven Gasgemisches einen Geldautomaten im Vorraum der Bank knacken, das teilte die Polizei am späten Dienstagnachmittag mit. Es ist der zweite Fall im Geschäftsgebiet der Volksbank Allgäu-Oberschwaben binnen kurzer Zeit. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Was war in Amtzell geschehen?

Erfolgreich war die Sprengung nicht: Ohne Beute ist der Täter geflüchtet. Denn die Tür des Tresors, der sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, hielt stand.

Die Bewohner der Haslacher Straße in Amtzell wurden gegen 2.50 Uhr von der Detonation aus dem Schlaf gerissen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Unbekannte leitete ein explosionsfähiges Gasgemisch in den Automaten und zündete dieses anschließend.

Die Wucht der Explosion schleuderte die Abdeckung des Automaten mehr als 20 Meter weit auf die gegenüberliegende Straßenseite. Da die Tür des Tresors jedoch stand hielt, sei der Täter nicht an dessen Inhalt gekommen, so die Polizei.

Der Angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, Personen sind laut Angaben der Polizei nicht zu Schaden gekommen.

Gibt es Hinweise zum Täter?

Laut eines Zeugen hat sich unmittelbar nach der Explosion ein weißer Kleinwagen vom Tatort entfernt.

Von dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass er eine schlanke sportliche Figur hat und mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet war.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ravensburg unter der 0751/8030 in Verbindung zu setzen.

Mich hat es fast aus dem Bett geschmissen, so laut war es. erzählt eine Anwohnerin

Was haben die Anwohner mitbekommen?

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt eine Anwohnerin die Angaben der Polizei. Sie sei gegen kurz vor drei Uhr nachts wach gewesen, als sie einen lauten Knall vernahm. „Mich hat es fast aus dem Bett geschmissen, so laut war es. “ Anschließend habe sie gehört, wie sich ein Auto entfernte und der Alarm der Bank losging.

Was weiß die Polizei?

„Die Methode, durch Sprengung an den Inhalt eines Geldautomaten zu kommen, gibt es landauf landab“, sagte Polizei-Sprecher Markus Sauter auf SZ-Nachfrage. In allen Bundesländern käme dies vor, im Beritt des Polizeipräsidiums Ravensburg gebe es keine Schwerpunkt, so Sauter.

Dass eine Automatensprengung erfolglos bleibt, wie in Amtzell geschehen, sei keine Selbstverständlichkeit. „Es gibt durchaus Fälle, wo die Täter an Geld kommen.“

Die Ermittlungen zum Fall in Amtzell stehen noch ganz am Anfang. „Man weiß natürlich noch nicht, ob das einfach mal jemand ausprobieren wollte, oder ob mehr dahinter steckt“, sagt der Polizei-Sprecher.

Was sagt die Bank?

„Das kommt Gott sei Dank nicht öfter vor“, sagt Hans-Jörg Fischer von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Was er noch nie erlebt habe, sei dass es binnen kürzester Zeit zwei Versuche gab, Geldautomaten zu knacken. Denn in der Nacht zum Montag vergangener Woche haben Unbekannte einen Sachschaden von rund 5000 Euro angerichtet, die in der Leutkircher Steinbeisstraße versuchten, den Geldautomaten aufzubrechen.

Auch hier gelang es den Tätern nicht, an Geld zu kommen. Im Gegensatz zu Amtzell gab es in Leutkirch keine Sprengung sondern, so die Polizei, die Anwendung „brachialer Gewalt“.

Hans-Jörg Fischer möchte der polizeilichen Arbeit nicht vorgreifen, hofft aber, dass es sich bei den beiden Fällen innerhalb von 14 Tagen um einen „dummen Zufall“ handelt. Auch hat er die Hoffnung, dass „jetzt mal Ruhe ist“. Denn schließlich sei es ein Zeichen für die Sicherheitstechnologie der Bank, dass beide Versuche erfolglos waren.