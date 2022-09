Amtzells Rat gedenkt verstorbenem Kämmerer Jürgen Gauß

Eine Kerze brennt. Weiße Rosen und ein Bild erinnern am Tisch der Verwaltung am Montagabend bei der Sitzung des Amtzeller Gemeinderats an jenen Mann, der dort seit 30 Jahren seinen Platz hatte. Hans Roman, stellvertretender Bürgermeister, erinnerte zu Beginn der Sitzung noch einmal an Kämmerer Jürgen Gauß, der am 8. September nach einem Krankenhaus-Aufenthalt völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

„Vertrautes Gesicht fehlt“

„Ich möchte auf einen freien Platz hinweisen, der leider leer bleibt“, sagte Roman. Das „vertraute Gesicht“ fehle – und damit auch jener Mann, der nicht nur dienstältester Rathaus-Mitarbeiter gewesen ist, sondern 30 Jahre lang neben dem jeweiligen Vorsitzenden der Gemeinderatssitzung gesessen hat.

„Jeder Gemeinderat wird mir bestätigen, mit welchem Fachwissen uns allen Jürgen Gauß zur Seite stand. In allen kommunalpolitischen Dingen hat er bestens Bescheid gewusst. Dieses Wissen wird uns ewig fehlen“, sagte Roman, erinnerte unter anderem an die Einführung des neuen Finanz- und Rechnungswesens unter dem langjährigen Kämmerer, die „Haushalts-Schmöcker“ mit ihren detaillierten Erläuterungen und Gauß’ großen Sachverstand, mit dem er Probleme oft auf den Punkt gebracht und zu einer Lösung geführt habe: „Der Tod von Jürgen Gauß hinterlässt in der Verwaltung eine Riesenlücke.“

Erste Gedanken Richtung Zukunft

Dennoch versicherte der stellvertretende Bürgermeister, der die Amtsgeschäfte seit dem Wechsel von Clemens Moll nach Weingarten übergangsweise führt, dass die Verwaltung alles daransetzen werde, den Posten des Kämmerers „schnell und zeitnah wieder zu besetzen“. Wie schnell, das lässt sich derzeit noch nicht absehen oder sagen.

Eine andere Personalie rückt allerdings näher: Die neue Bürgermeisterin Manuela Oswald wird am 30. September in ihr Amt eingeführt. Sowohl für diesen Termin als auch für Hans Roman als jenen Mann, der diese Aufgabe übernehmen wird, sprach sich der Gemeinderat einstimmig aus.

Einfühlsame Worte bei der Beerdigung

Roman war es auch, der neben Wangens Oberbürgermeister Michael Lang und zwei Schwarzenbacher Musikkameraden am vergangenen Freitag bei der von vielen Menschen aus Amtzell, Wangen und Schwarzenbach begleiteten Beerdigung und Beisetzung von Jürgen Gauß für die Gemeinde Amtzell in sehr einfühlsamen Worten Abschied nahm und einen Nachruf sprach. Nicht nur dafür, sondern überhaupt für seine zeitaufwendige, ehrenamtliche Arbeit als stellvertretender Bürgermeister dankte ihm Gemeinderat Thomas Linder (Unabhängige Liste).

Neue Bürgermeisterin kommt

Er freue sich ganz besonders darauf, die neue Bürgermeisterin bald ins Amt einsetzen zu können, sagte Roman. Er, der die Amtsgeschäfte seit Ende Juni führt, werde dann – hoffentlich – auch wieder über etwas mehr Zeit verfügen.

Manuela Oswald wird am 30. September, 20 Uhr, im Amtzeller Rathaus öffentlich in ihr Amt eingesetzt.