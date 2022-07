Amtzells Kandidaten stellen sich Fragen von SZ-Redakteuren

Gesucht wird die Nachfolge von Clemens Moll: Deshalb laden die „Schwäbische Zeitung“ und Schwäbische.de sechs Tage vor der Bürgermeisterwahl in Amtzell zu einer Podiumsdiskussion ein. Am Dienstag, 12. Juli, stellen sich die Kandidatin und die Kandidaten den Fragen von SZ-Redakteuren und aus dem Publikum.

Fatih Cicek, Dirk Gevater, Manuela Oswald, Armin Pfleghaar oder Clemens Stadler: Wer wird künftig den Chefsessel im Amtzeller Rathaus besetzen? Diese Frage könnte am Sonntag, 17. Juli, entschieden werden, spätestens aber bei einem möglichen zweiten Wahlgang am Sonntag, 31. Juli.

Im Vorfeld stellt sich das Quintett am Dienstag, 12. Juli, ab 19 Uhr in der Amtzeller Turn- und Festhalle öffentlich vor und den Fragen der Moderaten von der „Schwäbischen Zeitung“, Jan Peter Steppat und Susi Weber. Dabei wird auch Fragen aus dem Publikum ausreichend Zeit eingeräumt. Zudem können Interessierte die Veranstaltung auch in einem Livestream auf Schwaebische.de verfolgen. Der Eintritt in die Halle ist kostenlos.

Haben Sie bereits vorab Fragen oder Themen, die am Dienstagabend angesprochen werden sollen? Dann schreiben Sie uns unter Angabe Ihres Namen bis Montagabend, 18 Uhr, an: redaktion.wangen@schwaebische.de