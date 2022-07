Amtzells Bürgermeister-Kandidaten im Vergleich

Das Bewerber-Quintett stellt sich Interessierten abermals vor – und zwar am Dienstag, 12. Juli, ab 19 Uhr ebenfalls in der Amtzeller Turn- und Festhalle bei einer Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“. Bei dieser Veranstaltung, die ebenfalls live im Internet übertragen wird, sind Fragen des Publikums zugelassen und erwünscht. Der Eintritt ist frei.

440 Menschen in der bestens gefüllten Turn- und Festhalle, dazu 750, die dem Live-Stream im Internet folgten: Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde für das Bürgermeisteramt ist am Donnerstagabend auf sehr großes Interesse gestoßen. Denn in der Summe lauschte rund jeder vierte Amtzeller jeweils bis zu 15-minütigen Reden der fünf Bewerber und machte sich ein Bild davon, wer die Nachfolge von Clemens Moll antreten könnte. Die „Schwäbische Zeitung“ fasst die Eckpunkte der Inhalte zusammen.

440 Menschen im Saal, weitere 750 im Livestream: Die Vorstellung der Amtzeller Bürgermeisterkandidaten interessierte viele Menschen. (Foto: swe)

Clemens Stadler...

... warf seine berufliche Vergangenheit bei der Gemeinde Amtzell, seine aktuelle Tätigkeit bei der Gemeinde Kißlegg und die familiäre Prägung mit seinem Vater, der Bürgermeister war, in die Waagschale und sprach vom „schönsten Beruf der Welt“, für den er sich bewerbe.

Clemens Stadler (Foto: swe)

... streifte diverse kommunalpolitische Themen wie Gewerbe, Vereine, Pflege, Bauen sowie Umwelt und Klimaschutz. Als Ziele nannte er unter anderem die Erweiterung des Busnetzes, die Sicherung des Ländlichen Schulzentrums, ein neues Konzept zur Finanzierung der Vereine und den Ausbau der Nahwärme.

... warb für sich als „hochmotivierter und engagierter Bürgermeister“, der im Fall seiner Wahl mit der Familie nach Amtzell ziehen möchte und stellte gleich eine mögliche Kandidatur für eine weitere Amtszeit in Aussicht.

Dirk Gevater...

... machte in der mit knapp neuneinhalb Minuten kürzesten Rede aus dem Bewerberquintett seine langjährige Erfahrung bei der Bundeswehr, dort und anderswo auch in der Verwaltung sowie im Ehrenamt geltend und kam zu dem Schluss: „Ich bin immer bereit gewesen, mich für Menschen einzusetzen.“

Dirk Gevater (Foto: swe)

... sieht das Amt des Bürgermeisters in einer „komischen Zeit“ als Manager und Organisator und es auch als Vorteil an, es ohne originäre kommunalpolitische Vorerfahrung auszuüben.

... will neben bekannten Zielen wie der Sanierung des Feuerwehrhauses, der Mehrzweckhalle sowie dem Breitbandausbau auch „nicht so dominante Themen“ anpacken. Unter anderem nannte er das Einsparen von Ressourcen, etwa beim Wasser, die Unterstützung von Start-Up-Unternehmen und die Einführung eines digitalen „Schneeballsystems“, bei akuten Neuigkeiten aus der Gemeinde, etwa der Einrichtung von Baustellen.

Fatih Cicek...

... sorgte für einen leicht verspäteten Beginn der Veranstaltung, weil er kurzerhand noch daheim sein verschwitztes Hemd wechselte, duzte als einziger Redner die Anwesenden und kritisierte, ebenfalls als einziger, dass die Anwesenden keine Fragen stellen durften.

Fatih Cicek (Foto: swe)

... fühlte sich durch Hauptamtsleiterin Monika Diem im Nebenraum zusammen mit den anderen Bewerbern „gut betreut“, lüftete „das Geheimnis“, seine Ehefrau zunächst auf Tinder kennengelernt zu haben, ehe er sie in Amtzell erstmals sah, berichtete unter anderem davon, mit einem Patent auf Sonnenschutzfolien für Dachfenster viel Geld gemacht zu haben und resümierte dennoch: „Man braucht wirklich nicht viel zum Leben.“

... kam nach rund zehn von 13 Minuten Redezeit erstmals auf seine Ziele als Bürgermeister zu sprechen, kritisierte dabei die Grundstückspolitik der Gemeinde und erklärte in diesem Zusammenhang: „Bei mir heißt es: zusammensitzen, handeln, tun.“ Außerdem versprach er, aktiv zu helfen: „Dafür brauche ich eure Hilfe.“

Armin Pfleghaar...

... sieht sich durch seine Ausbildung als Volljurist für das Amt gewappnet, versprach als Finanzamtsaußenstellenleiter in Bad Saulgau „frischen Wind von außen“ mitzubringen und hält seine bisherige Distanz zu Gemeindeverwaltungen als Vorteil, weil er „absolut unvoreingenommen“ an die Sache herangehe.

Armin Pfleghaar (Foto: swe)

... versprach als Bürgermeister eine hohe Präsenz, auch nach der Wahl „an die Türen zu klopfen“ und verwies auf seinen einen Neun-Punkte-Plan „mit ganz klaren Lösungsansätzen“ auf seiner Homepage, den es in Kürze auch als Flyer geben soll und den er „konsequent umsetzen“ will.

... erhielt teilweise Applaus für einen Seitenhieb („Mit mir werden Sie keine Baugebiete haben, die Ihnen vor Gericht um die Ohren fliegen.“), kündigte an, mit Grundstückseigentümern „flexibler ins Gespräch“ kommen zu wollen, will unter anderem für die Nutzung verfallender Gebäude „massiv Druck“ auf das Landratsamt ausüben und die Dorfmitte mit dem Alten Schloss beleben, etwa durch einen Wochenmarkt oder Veranstaltungen wie Dorffeste.

Manuela Oswald...

... animierte den Saal bei den Klängen der Musikkapellen Amtzell und Pfärrich erfolgreich zum Mitklatschen, stellte ihre umfangreichen Erfahrungen in Führungspositionen von Kommunalverwaltungen, wie aktuell beim Landratsamt Lindau, vor und wies dabei auf ihr Netzwerk hin, das weiterhelfen könne: „Man kennt sich.“

Manuela Oswald (Foto: swe)

... ist sich nach vielen Gesprächen sicher, dass „es passt“ zwischen ihr und Amtzell und bewirbt sich „erst jetzt“ auf ein Bürgermeisteramt, weil die Kinder groß genug seien und ihr Mann ihr einen „Rollentausch“ versprochen habe.

... nannte inhaltlich den Erhalt der Eigenverantwortung der Gemeinde als oberstes Ziel, sieht sich in einer Verwaltung als Dienstleisterin und Teamspielerin, die auch nach der Wahl den direkten Kontakt suche und betonte eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Dabei gehe es ihr neben großen Themen wie der Sanierung der Mehrzweckhalle auch um die „kleinen, konkreten Anliegen“.

Die Reaktionen

Nach dem Ende der offiziellen Kandidatenvorstellung hat sich Ingrid Kraft-Bounin unter Anwesenden umgehört. Heraus kam, dass viele Wähler wohl schon einen Favoriten haben.

Elke Schäfer: Ich fand’s lohnenswert und interessant, wie unterschiedlich die Kandidaten aufgetreten sind. Für mich war es in jedem Fall hilfreich.

Ewald Spannenkrebs: Für mich persönlich hat es schon ‚Klick‘ gemacht. Die Frau Oswald war extrem souverän. Mir hat die Mischung gefallen aus politischer oder kommunalpolitischer Erfahrung und Lebenserfahrung. Und sie spricht natürlich hervorragend. Wobei die Herren Stadler und Pfleghaar auch nicht schlecht waren.

Xaver Berthele: Mir han ein super Redner ghätt, ein Komödiant. Ich habe mich schon entschieden, aber ich verrate es nicht. Wenn man a bissle normal denkt, dann kann man sich’s ja denken.

Marianne Berthele: Wir wissen jetzt mehr als vorher. Den Herrn Gevater hab ich vorher noch nie gesehen und den Herrn Cicek hab ich auch noch nie gesehen. Also ich habe bis vor ein paar Jahren hier drinnen gschafft und habe so was schon öfters miterlebt. Ich bin mehr oder weniger entschieden zwischen zwei Kandidaten, möchte es aber nicht verraten.

Bernd Aumann: Ich bin eigentlich in meiner Meinung bestätigt worden mit meinen Vorstellungen. Für mich sind zwei konkret im Rennen. Einer hat sich heute sogar zusätzlich ein wenig hervorgetan. Aber ich bin gespannt, was die Mehrheit sagt. Ich hab mich schon entschieden, möchte es aber nicht sagen.

Jürgen Flemming: Das Spektrum der Kandidaten ist schon ziemlich breit. Ich vermute mal stark, dass es wahrscheinlich auf einen Wettlauf zwischen Frau Oswald und Herrn Stadler herauslaufen wird. Frau Oswald war die einzige Kandidatin, die von der Arbeit im Team sprach und auch vom Gemeinderat. Das kam mir bei den anderen zu kurz. Es ist ja nicht nur das, was die Kandidaten umsetzen wollen, sondern es gibt ja auch noch nen Gemeinderat, der da ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Das ist mir sehr positiv bei Frau Oswald aufgefallen.

Susanne Flemming: Ich fand das sehr spannend. Der eine bekommt für Comedy wohl keine Zuschauer. Den Ersten und die Letzte fand ich seriös und durchdacht. Bei mir hat es auch etwas bewirkt für die Wahlentscheidung, vor allem in Bezug auf die letzte Kandidatin. Sie war total fundiert und sachlich und hat sich überlegt, was sie will.