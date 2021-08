Amtzeller überzeugen beim Enduro-Pokal

Für die Fahrer des MSC Amtzell ging es am vergangenen Wochenende nach Waldkappel zum zweiten Lauf des deutschen Enduro-Pokals. Die Geländefahrt wird ganz traditionell nach altem Stil ausgeführt. Im anspruchsvollen Gelände gibt es viele steil Auf- und Abfahrten auf der Etappe und Sonderprüfungen auf Äckern. Das Gelände kam den MSC-Fahrern laut Mitteilung sehr entgegen.

Das Wetter war morgens noch gut, doch gegen Nachmittag setzte plötzlich ein Gewitter mit Starkregen ein. Daraufhin wurde das Rennen verkürzt, denn es war den Sportlern unmöglich, noch die Hänge hinaufzufahren. Von den Hängen kamen den Fahrern regelrechte Sturzbäche entgegen. Gefahren wurde trotzdem – und der MSC Amtzell durfte zufrieden sein. Maxi Schek strahlte vom Podium, er sicherte sich in der Klasse E2B den dritten Platz. In der hubraumstärksten Klasse E3B ergatterte sich Alexander Schmid einen Platz auf dem Treppchen. Der Amtzeller wurde in dieser Klasse Zweiter. Stefan Staudacher fuhr auf den 23. Rang.

In der Mannschaftswertung für den ADAC Württemberg holten sich die beiden Amtzeller Schek und Staudacher mit Chris Smith aus Leonberg nochmals einen Pokal, denn dort belegten sie den dritten Rang. Auch Samantha Buhmann gab ordentlich Gas und freute sich in ihrem Rennen ebenfalls über einen dritten Platz. Mit vier Podiumsplätzen blickt der MSC Amtzell daher laut Mitteilung „auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende“ zurück.