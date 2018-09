Amtzeller Turn-und Festhalle soll teilweise neu gebaut werden

Die Turn- und Festhalle in Amtzell soll nicht nur saniert, sondern auch teilweise neu gebaut werden. Das sieht die aktuelle Planung des zuständigen Büros Probau aus Amtzell vor. Das Foyer und der Bühnenbereich sollen neu gebaut, größer und moderner werden. Außerdem sollen die Fassaden nicht nur energetisch saniert, sondern zusätzlich mit Glasfronten offener gestaltet werden. Für den kompletten Bau erwartet das Büro Kosten von knapp fünf Millionen Euro. Die Gemeinde bewirbt sich für das Projekt um Fördertöpfe auf Bundes- und Landesebene.

An der Festhalle solle sowohl die energetische Sanierung als auch die Funktionalität betrachtet werden, erklärte Marinus van Eldik von Probau den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung: „Wir wollen eine Mischung aus Festhalle und Sport. Die Oberflächen sollen so gestaltet sein, dass man auch mal eine Hochzeit in der Halle feiern kann. Trotzdem soll in der Halle auch Sport stattfinden können.“ Denkbar wären Soft-Sportarten, bei denen Böden und Wände nicht zu sehr beansprucht werden. Eine Prallwand aus Holz ist dafür angedacht.

Ein zentraler Punkt bei der Hallenplanung sind weite Öffnungen nach draußen. Sowohl an der Fassade, die momentan geschlossen ist, als auch am Foyer sollen Glasfronten den „Kontakt von innen nach außen und umgekehrt“ ermöglichen, wie van Eldik erklärte. Bisher sei geplant, die Grundform des Foyers beizubehalten. Der neue Vorschlag lautet dagegen: neu bauen mit einer einladenderen Erscheinung nach außen. Die Öffnungen an der Fassadenseite seien gleichzeitig dazu gedacht, Licht und Luft in die Halle hereinzulassen, sowie auch als Fluchtwege genutzt werden zu können. „Wenn man so viel Geld in eine Festhalle steckt, sollte man auch von außen erkennen, das etwas getan wurde“, so Planer van Eldik. Die verwendeten Materialien der gesamten Halle, Holz, Alu und Beton, sollen sichtbar bleiben.

Bühne soll neu gebaut werden

Ein weiterer großer Punkt in der neuen Planung ist die Bühne. Für diese präsentierte das zuständige Büro zwei Varianten: Version A sieht vor, einen Vorbau an die Bühne anzubringen, um Anlieferung und einen direkten Zugang zur Bühne zu gewährleisten. Außerdem soll die sich bis jetzt im Keller befindliche Lüftung auf die Anlieferung verlegt werden. Van Eldik stellte aber gleich klar: Variante B sei die vom Büro favorisierte und seiner Meinung nach auch sinnigere Lösung für die Bühne. Diese Version sieht folgendes vor: Die Bühne wird neu gebaut mit einer größeren Tiefe und gleichzeitig auch niedriger als die vorhandene Bühne. Diese ist momentan 1,20 Meter hoch. „Da sieht man von den Musikern und Künstlern auf der Bühne die Beine gar nicht. Üblich ist heutzutage eine Höhe von einem Meter“, erklärte van Eldik. Außerdem soll eine Anlieferung mit Lkw-Stellplatz gebaut werden, Garderoben und eine Fassade aus Holz. Auch bei dieser Variante würde die Lüftung aus dem Keller auf die Anlieferung wandern.

Der Neubau der Bühne würde etwas mehr als eine Millionen Euro kosten.Der größte Posten auf der Liste der insgesamt knapp fünf Millionen Euro aber sei laut van Eldik aber die Haustechnik zu erneuern, etwa die abgehängten Decken, Beleuchtung und Belüftung. Eine genaue Auflistung der Posten soll nachgereicht werden.

Nun müsse sich die Gemeinde darüber Gedanken machen, welche Szenarien auf sie zukommen könnten, sagte Bürgermeister Clemens Moll: „Offen ist noch, ob wir eine Förderung bekommen oder nicht. Wir sollten daher den Planungsauftrag absegnen und das finanzielle Konzept im Hintergrund weitermachen.“

„Ideale Planung“ soll weitergehen

Die Planung sei gut, aber brauche es tatsächlich eine solche Halle in Amtzell, bei der aktuellen Nutzung, fragte Lothar Heine (BAP) in die Runde. Generell sei es aber gut für die Zuschussbeantragung, wenn die Planung nun so fortgesetzt werden. Um beim Zuschuss berücksichtigt zu werden, plädierte auch Stefan Rilliung (CDU) dafür, die aufwendigere Variante der Bühne zu planen. Aber: „Muss das Foyer so aufwendig neu gebaut werden, nur damit von außen sieht, dass sich etwas tut?“ Das Foyer sehe dann nicht nur schön aus, sondern habe auch mehr Funktionen als momentan, antwortet Marinus van Eldik: „Es wäre nicht sinnvoll, jetzt das Foyer für 200 000 Euro zu sanieren und zu flicken. Der neue Plan sieht zum Beispiel auch eine Unterstell-Möglichkeit bei regen und für Raucher vor.“

Auch Robert Zettler (CDU) sprach sich dafür aus, mit der idealen Planung der Halle weiterzumachen. „Sollten wir den Zuschuss nicht bekommen, können wir uns ja überlegen, wo man an der Planung abspecken könnte“, so Zettler. Dem widersprach Adelinde Wanner (SPD). Sie sei nicht dafür, die Planung abzuspecken: „Die Sanierung ist überfällig. Mit der neuen Planung können auch Schulen und Vereine die Halle vollumfänglich nutzen. Theateraufführungen der Schule zum Beispiel wurden bisher vernachlässigt.“ Sie stelle sich aber die Frage, wie lange die neue Halle dann halten würde oder ob schon bald wieder saniert werden müsste.

Zehn bis 20 Jahre lang rechne die Gemeindeverwaltung damit, die Halle abzubezahlen, antwortete Bürgermeister Moll. Bei einer intensiven Nutzung rechne man mit einer Lebensdauer der neuen Halle von 40 bis 50 Jahren.

Bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats sollen verschiedene Finanzierungs- und Kreditmodelle ausgearbeitet werden sowie die Auflistung aller Kostenpunkte der Hallenplanung vorliegen. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die neue Planung mit der Bühnenvariante B, sowie für die Beantragung der beiden Zuschüsse.