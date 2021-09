Amtzeller Trialfahrer landen fünfmal auf dem Podest

Zwei Wochen nach der Austragung von zwei Läufen zur deutschen Trial-Meisterschaft ist der MSC Großheubach auch Ausrichter der deutschen Jugend-Trialmeisterschaft (JDM) gewesen. Bei besten Bedingungen gab es zwei Läufe im dortigen Europa-Trialcenter. In allen Klassen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor große Herausforderungen gestellt, da sich Sektionen mit hohen Stufen und rutschigen Waldpassagen abwechselten. Alle fünf vom ADAC Württemberg nominierten Fahrer des MSC Amtzell kamen laut Mitteilung sehr gut zurecht und erreichten fünf Plätze auf dem Podest.

Fünf Strafpunkte zu viel hatte Linus Heine am ersten Tag bei den Experten, um ganz nach oben aufs Siegerpodest zu kommen. Aber mit dem zweiten Platz im ersten Jahr in dieser Klasse zeigte er eine tolle Leistung. Am zweiten Tag lief es mit Rang sechs nicht ganz so perfekt, in der Zwischenwertung zur deutschen Jugendmeisterschaft liegt Linus Heine auf dem vierten Platz.

Nichts anbrennen ließ Johannes Heidel mit zwei überlegenen Siegen bei den Spezialisten. Damit liegt er auch in der Wertung ganz vorne. Wegen einer längeren Reparaturpause und dadurch großer Nervosität war Heidel verspätet gestartet. Nicht ganz nach seinen Wünschen lief es bei Hannes Stohr als Neuling bei den Fortgeschrittenen mit den Plätzen 20 und 24.

Zum ersten Mal bei einer solchen Meisterschaft stand Florian Stephan am Start. In der teilnehmerstärksten Klasse 5 bestätigte der Amtzeller mit dem Sieg am ersten Tag und Rang drei am zweiten Tag seine Topform. In der Zwischenwertung der Meisterschaft übernahm er die Führung. Für seine Clubkameradin Emma Rittler war die Veranstaltung ebenfalls Neuland, sie wurde Sechste, punktgleich mit Platz fünf und nur drei Punkte hinter Platz drei. Am zweiten Tag wurde sie Achte.

Die letzten zwei Läufe zur JDM sind in zwei Wochen in Osnabrück. Auch dort ist für die Amtzeller einiges drin.