Amtzeller Trialfahrer bei Jugend-DM vorne dabei

Große Erfolge haben die jungen Amtzeller Trialfahrer bei den ersten beiden Läufen zur Deutschen Jugend-Trialmeisterschaft im oberpfälzischen Mitterteich gefeiert. Ausgetragen wurde dieser Wettbewerb bei schwierigen Bedingungen und anspruchsvollen Sektionen in allen Klassen.

In der Nacht zum ersten Fahrtag regnete es unaufhörlich und verwandelte die Trialsektionen, welche im Motocross-Gelände des MSC Mitterteich angelegt waren, in rutschig schlammige und dadurch schwierige Herausforderungen für die Teilnehmer. Die vom ADAC Württemberg nominierten Fahrer vom MSC Amtzell stellten sich diesen schwierigen Bedingungen und kamen sehr gut zurecht.

In der höchsten Klasse 2 um die Jugend-DM standen am ersten Tag mit Johannes Heidel als Zweitem und Linus Heine als Dritter beide Amtzeller Starter auf dem Siegerpodest. Johanne Heidel wiederholte am zweiten Tag die Topplatzierung wiederum mit Platz zwei, Linus Heine landete knapp geschlagen auf Rang vier. In der Zwischenwertung zur deutschen Jugend -Meisterschaft belegt Johannes Heidel Platz zwei, Linus Heine liegt punktgleich mit dem Dritten auf Rang vier.

Florian Stephan startet in dieser Saison in Klasse 4 um den deutschen Jugend-Trial-Pokal. Er belegte an beiden Tagen jeweils einen hervorragenden zweiten Rang, knapp hinter dem Tagessieger. Für seinen Clubkameraden Rufus Hampapa begann die Meisterschaft mit einem 34. Platz an Tag eins noch etwas verhalten, er verbesserte sich aber am zweiten Tag auf Rang 16. Florian Stephan liegt in der Zwischenwertung auf Platz zwei, Rufus Hampapa auf Platz 21.

Gleichzeitig zur Jugend-DM wurde bei dieser Veranstaltung auch der ADAC Bundesendlauf für Mannschaften ausgetragen. Alle vier Fahrer vom MSC Amtzell wurden vom ADAC Württemberg für die Mannschaften nominiert. Die Mannschaft Württemberg I mit Florian Stephan stand ganz oben auf dem Siegerpodest gefolgt von Südbayern I, Dritter wurde das Team ADAC Südbayern III. Das Team ADAC Württemberg II mit Linuns Heine und Rufus Hampapa kam auf Platz vier, ADAC Württemberg III mit Johannes Heidel wurde Sechster unter 19 teilnehmenden Teams.