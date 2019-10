Amtzeller Trialfahrer auf Titelkurs

Schlag auf Schlag ging es für die Amtzeller Trialfahrer bei den Läufen zur Landesmeisterschaft in Schorndorf und Wildberg/Sulz.

Vorab den Titel feiern kann Jona-than Heidel bei den Experten. An den zwei Wochenenden stand er wie bei allen vorigen Läufen als Sieger auf dem Podest. In der TSG-Wertung liegt er nach einem zweiten Platz in Sulz ebenfalls auf dem ersten Platz vor dem letzten Lauf. Bei der TSG–Meisterschaft werden Jugendliche und Erwachsene zusammen gewertet, es sind hier langjährige erfolgreiche Fahrer am Start.

Linus Heine verpasste in Schorndorf mit den Plätzen vier und fünf das Podest ganz knapp, dies holte er aber mit einem zweiten Platz in Sulz nach. Für ihn ist noch zwischen Platz zwei und fünf in der Meisterschaft bei den Spezialisten vor dem letzten Lauf in Biberach alles drin. Bei den Fortgeschrittenen geht es für Johannes Heidel noch um die Vize-Meisterschaft. In Schorndorf fuhr er auf Rang zwei und drei, in Sulz kam er als Vierter ins Ziel. In Klasse 5 erreichte Hannes Stohr in Schorndorf Platz zehn und in Sulz wurde er Zwölfter.

Im Vorjahr gewann Rufus Hampapa die Automatik-Klasse und 2019 ist er auf dem besten Wege, dies in Klasse 6 zu wiederholen. Rufus wurde in Schorndorf Erster und Zweiter, in Sulz wiederholte er dies mit einem Sieg in der TSG–Wertung und Platz zwei in der Landesmeisterschaft. Noah Köbach kam auf die Plätze sechs und neun, Florian Stephan wurde zehnter in Sulz. Bei den Kleinsten in der Automatik-Klasse wurde Madlen Nägele Vierte in Schorndorf und Siebte in Sulz. Leonard Fürst kam in Schorndorf auf Rang acht und Lena Stephan in Sulz auf Platz zehn. Die Landesmeisterschaft endet mit dem letzten Lauf in Biberach Mitte Oktober, Jonathan Heidel muss dazu noch drei Läufe zur deutschen Trialmeisterschaft in Osnabrück und Kerzenheim bestreiten.