Amtzeller Tischtennisdamen wieder ungeschlagen

In der Verbandsliga haben die Tischtennisdamen des SV Amtzell ein Unentschieden gegen Reutlingen und einen Sieg gegen Lützenhardt erreicht. Die Herren mussten sich dagegen klar dem SC Staig geschlagen geben.

Damen, Verbandsliga: SV Amtzell - TTC Reutlingen 7:7. – Zu Beginn der Begegnung stand ein Unentschieden in den Doppeln. Elisabeth Schanzer/Anja Hafner unterlagen, während Silke Bruder/Janine Hafner ihren Gegnerinnen den Punkt abnahmen. Es entwickelte sich ein äußerst enges, spannendes Match, Sieg und Niederlage wechselten sich beständig ab. Elisabeth Schanzer dominierte und gewann ihre drei Einzel jeweils in drei Sätzen. Janine Hafner siegte zweimal und Silke Bruder einmal. Ersatzspielerin Anja Hafner ging diesmal leer aus. Ein Spannungshöhepunkt beim Stand von 5:5 entwickelte sich, als Elisabeth Schanzer einen 1:7-Rückstand im ersten Satz zum 10:9 drehte, dann aber in die Verlängerung musste. Auch am Paralleltisch ging es bei Janine Hafner gegen die Reutlinger Spitzenspielerin eng zu. Beide Spielerinnen kämpften sich im Gleichtakt bis zum 16:16. Elisabeth Schanzer holte den Satzball zum 18:16 und gewann anschließend das Spiel in drei Sätzen. Janine Hafner gewann den Satz mit 21:19 ebenfalls, aber verlor das Spiel nach fünf Sätzen. Silke Bruder holte dann den für den Punktgewinn entscheidenen Zähler zum 7:6. Anja Hafner war im letzten Einzel leider chancenlos.

SV Amtzell - TTC Lützenhardt 8:3. – Im zweiten Spiel des Tages kamen die SVA-Damen zu einem überraschenden und deutlichen Sieg gegen die Tabellenführerinnnen. Beide Mannschaften spielten mit Ersatz. Amtzell begann mit Siegen beider Doppel. In den Einzeln blieben Elisabeth Schanzer und Janine Hafner ungeschlagen, Silke Bruder holte einen Zähler.

Herren, Landesliga: SC Staig II - SV Amtzell 9:2. – Amtzell ging in den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung. Gregor Pudlo/Andreas Müller und Jan Aumann/Alexander Ernst siegten in jeweils vier Sätzen. Christoph Kostgeld/Kevin Leuprecht kamen gegen das Spitzendoppel der Gastgeber nicht an. In den Einzeln lief gegen die stark aufgestellten Gegner aber nichts mehr.