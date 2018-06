Amtzeller Tischtennisdamen nahezu chancenlos

Herbe Niederlage für die Tischtennisdamen des SV Amtzell in der Verbandsklasse: In Deuchelried gab es eine 1:8-Klatsche. Die Herren in der Landesklasse verloren knapp.

Damen Verbandsklasse Süd: SV Deuchelried - SV Amtzell 8:1. Wenige Wochen nach dem Vorrunden-Sieg gegen die direkten Konkurrentinnen aus Deuchelried folgte im Rückspiel eine herbe Niederlage. Janine Hafner/Julia Winter kamen gegen Tabea Lieble/Anne Dufner nicht über einen einzelnen Satzgewinn hinaus. Silke Wiedemann/Corinna Widemann gewannen dagegen ihr Spiel gegen Kathrin Metzler/Annika Netzer. Die folgenden Einzel gingen sämtlich verloren.

Herren Landesklasse: TTC Tailfingen-Margretshausen - SV Amtzell 9:7. In den Eingangsdoppeln siegten Andreas Müller/Alexander Ernst souverän, aber Jan Aumann/Michael Bruder und Christoph Kostgeld/Kevin Leuprecht unterlagen. Der Punkterückstand konnte in den Einzeln nicht wettgemacht werden, jede Mannschaft holte sechs Zähler. Auf Amtzeller Seite waren Andreas Müller, Alexander Ernst, Michael Bruder und Christoph Kostgeld je einmal erfolgreich. Neuzugang Kevin Leuprecht siegte in beiden Einzeln. Im Schlussdoppel konnten sich Andreas Müller/Alexander Ernst nicht gegen Jonas Roth/Markus Merkler durchsetzen.

Herren Bezirksliga: TSV Meckenbeuren - SV Amtzell II 4:9. Amtzell ging mit 1:2-Rückstand aus den Doppeln. Horst Berkmann/Daniel Sigg konnten sich als Doppel drei klar durchsetzen, während Mathias Aumann/Uwe Braam und Thoralf Jurchen/Dominik Dettling ihren Gegner gratulieren mussten. In den Einzeln drehte sich das Blatt zu Gunsten des SVA, die Gastgeber gewannen nur noch zwei Spiele.

Vierte Mannschaft gewinnt

Herren Kreisliga A Allgäu: SV Amtzell III - SV Deuchelried III 3:9. Gegen die hoch favorisierten Gäste war in den Doppeln nichts zu holen. Auch in den Einzeln dominierte Deuchelried deutlich. Drei Siege durch Daniel Sigg, Silke Wiedemann und Uwe Braam waren nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Herren Kreisliga C Allgäu: SV Amtzell IV - ESV Lindau 9:3. Xaver Jeni/Richard Seeberger holten den ersten Zähler, aber Silke Wiedemann/Josef Dushaj mussten eine Niederlage einstecken. Da der SVA nur zu fünft antrat, fehlte ein Doppelpartner für Rudolf Eisele und das Spiel ging kampflos an die Gäste. Die folgenden Einzel wurden alle gewonnen.

Herren Kreisklasse 4er Allgäu: SV Amtzell V - SF Urlau III 6:6. In den Eingangsdoppeln gingen Anton Zürn/Ingo Maier als Sieger vom Tisch, Heike Dillschneider/Heiner Schickle unterlagen dem Spitzendoppel der Gäste. Das vordere Paarkreuz mit Anton Zürn und Heike Dillschneider gewann seine vier Einzel, Ingo Maier war einmal erfolgreich. Es gelang dem SVA nicht, die 6:3-Führung zu einen Gesamtsieg zu machen, denn das letzte Einzel und die beiden Schlussdoppel gingen an Urlau.