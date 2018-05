Amtzeller steigen in Landesliga auf

Die Tischtennisherren des SV Amtzell steigen in die Landesliga auf, die Damen haben dagegen den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst.

In Freudenstadt fanden die Relegationsspiele der höheren Klassen im Tischtennis-Verband Württemberg-Hohenzollern statt. Das Herrenteam startete gegen den Landesligisten SF Dornstadt in das Turnier. Zunächst sah es gar nicht gut aus. Andreas Müller/Alexander Ernst und Jan Aumann/Kevin Leuprecht wurden geschlagen. Im dritten Doppel kamen Christoph Kostgeld/Michael Bruder nach einem verlorenen ersten Satz doch noch gut ins Spiel und sicherten wenigstens einen Sieg im Doppel. Das erste Einzel wurde wieder verloren. Danach bekam Amtzell nach und nach Oberwind, kräftig angefeuert durch eine große Gruppe Amtzeller Fans. Während im vorderen Paarkreuz nur Andreas Müller einen Zähler erringen konnte, räumten die anderen ab. Christoph Kostgeld, Kevin Leuprecht und Michael Bruder gewannen alle Einzel, Jan Aumann siegte einmal.

Am Abend ging es gegen den Vizemeister der Landesklasse, den TTV Blaustein. Wieder stand es 1:2 nach den Doppeln, aber danach zeigte der SVA seine Stärken. Andreas Müller und Jan Aumann gingen jeweils zweimal als Sieger vom Tisch. Michael Bruder holte ebenfalls einen Zähler. Nachdem Christoph Kostgeld das vorletzte Einzel gewonnen hatte, stand der Aufstieg schon fest, bevor Kevin Leuprecht mit seinem zweiten Einzelsieg alles perfekt machte.

Damen unterliegen

Die Damen traten mit Janine Hafner, Silke Wiedemann, Silvia Breyer, Julia Windter und Corinna Wiedemann an. Sie kamen in beiden Spielen schnell in Rückstand, kämpften sich in den Einzeln aber jeweils bis zum Anschluss heran. Spielentscheidend im ersten Spiel war die sehr starke Spitzenspielerin der Gegnerinnen, die Amtzell im vorletzten Einzel eine entscheidende Niederlage beibrachte. Im Abendspiel gegen die Verbandligisten lief es ähnlich. Die Gegnerinnen zogen auf 6:0 davon, bevor die Amtzeller Damen zu spät aufdrehten und die Niederlage nicht mehr abwenden konnten.