Amtzeller Spielerinnen starten mit einem Sieg

Die Spielerinnen des SV Amtzell sind mit einem klaren Sieg in die höchste Tischtennis-Spielklasse des Verbands gestartet. In der Verbandsliga gab der SVA ein erfolgreiches Debüt und setzte sich beim DJK Sportbund Stuttgart II mit 8:3 durch.

Frauen-Verbandsliga: DJK Sportbund Stuttgart II – SV Amtzell 3:8 – Janine Hafner/Silke Bruder (vormals Wiedemann) holten im Doppel nach fünf Sätzen den ersten Zähler für Amtzell. Nach zunächst ausgeglichenem Spiel gegen das Spitzendoppel der Gastgeberinnen mussten sich Elisabeth Schanzer/Julia Winter im vierten Satz geschlagen geben. Somit stand es nach den Doppeln 1:1. Im ersten Einzel kam Janine Hafner nicht gegen die Stuttgarter Nummer eins Anja Eichner an und verlor klar in drei Sätzen. Elisabeth Schanzer glich anschließend aber für Amtzell zum 2:2 aus. Julia Winter gab ihr erstes Einzel im fünften Satz ab, aber die restlichen Spiele und damit der Gesamtsieg gingen an den SVA.

Frauen-Landesklasse: TG Biberach – SV Amtzell II 1:8 – Hannah Längin/Anja Hafner und Corinna Widemann/Heike Dillschneider legten im Doppel eine 2:0-Führung für Amtzell vor. Das erste Einzel von Hannah Längin wurde noch abgegeben, aber in allen folgenden Einzeln dominierte das SVA-Team deutlich.