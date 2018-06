Amtzeller SPD diskutiert Jugendbeteiligung

Die SPD Amtzell hat sich vor Kurzem turnusmäßig im Gasthof Gerbe getroffen. Wie die Partei mitteilt, war der Schwerpunkt des Abends ein Referat des Juso-Vorsitzenden im Kreis Ravensburg, Maximilian Kremer, über „Jugendbeteiligung in der Region“.

Kremer informierte laut Mitteilung kompetent und umfassend. Er gab dabei einen Überblick über die aktuelle Jugendbeteiligung in der Region: So gibt es zum Beispiel in Ravensburg einen „Schülerrat“, eine stark schulbezogene und offene Form der Jugendbeteiligung, in Wangen einen „Jugendgemeinderat“, eine schulunabhängige, durch Wahlen legitimierte festere Form des Engagements.

Kremer wies eindringlich darauf hin, dass der Paragraph 41a der Gemeindeordnung Kindern und Jugendlichen ein sehr wirksames Mittel in die Hand gegeben hat, ihre Interessen einzubringen. Bei jeder Entscheidung in der Gemeinde, die in irgendeiner Weise mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu tun hat, müssen Vorschläge und Interessen der Betroffenen angehört und berücksichtigt werden. Geschieht das nicht, können sogar Gemeinderatsbeschlüsse für nichtig erklärt werden.

Laut Kremer ist das Jugendhearing nur eine der möglichen formlosen Varianten der Jugendbeteiligung, heißt es in der Mitteilung weiter. Denkbar wären auch schriftliche Befragungen oder Umfragen in sozialen Medien. Um dem Anspruch des Paragraph 41a gerecht zu werden, wären allerdings längerfristig organisierte Beteiligungformen effektiver. Wie sich die Amtzeller Jugendlichen engagieren wollen, müssen sie selbst entscheiden. Für diesen Entscheidungsprozess und, generell, für Belange der Jugend will sich die SPD Amtzell laut Mitteilung künftig über ihre Gemeinderäte stärker einsetzen.

Die weiteren Tagesordnungspunkte bezogen sich auf die neuen Datenschutzbestimmungen, die Themen der nächsten Gemeinderatssitzung und auf Organisationsfragen innerhalb des Ortsvereins.