Amtzeller Restaurant Schattbuch erhält Auszeichnung von „Gault & Millau“

Das Restaurant Schattbuch im gleichnamigen Amtzeller Gewerbegebiet ist vom Gastronomie-Führer „Gault & Millau“ erneut ausgezeichnet worden. Der Restaurantführer vergibt Kochmützen und Punkte, ähnlich wie der Michelin-Guide Sterne vergibt.

Das Schattbuch hat in der aktuellen Ausgabe des Buchs für das Jahr 2019 die mittlerweile zweite Kochmütze und 15 Punkte erreicht. Diese Punktzahl steht laut einer Pressemitteilung von „Gault & Millau“ für einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. Bewertet werden unter anderem Qualität und Frische der verwendeten Produkte, Professionalität bei der Zubereitung sowie auch die Harmonie der Gerichte und der Menüfolge. Küchenchef Christian Grundl pflege eine kombinationsfreudige Küche, die Spaß macht, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der Ausgabe 2019 beschreibt und bewertet der Restaurantführer insgesamt 1026 Adressen deutschlandweit. 32 Tester waren unterwegs.