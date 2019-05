Amtzeller Rat: CDU und SPD verlieren, UL gewinnt Sitz

Die Sitzverteilung im Amtzeller Rat verschiebt sich. Die CDU und SPD verlieren jeweils einen Sitz und stellen damit künftig vier Räte, beziehungsweise einen Rat. Die UL (Unabhängige Liste) gewinnt dagegen einen Sitz dazu. Auch die neue Liste OBL (Offene Bunte Liste Amtzell/Pfärrich) kommt mit einem Sitz in den Rat. Die BAP (Bürger für Amtzell und Pfärrich) bleibt konstant bei drei Plätzen.

Besonders hart traf das Wahlergebnis die SPD, die in Amtzell genauso wie deutschlandweit nach der Europawahl, deutlich an Prozentpunkten verliert: Sie rutscht von 17,2 im Jahr 2014 auf aktuell 9,1 Prozent. „Das Ergebnis enttäsucht mich natürlich“, sagt Arno Leisen, der die SPD künftig alleine im Amtzeller Rat vertreten wird. „Dass die jungen Kandidaten auf der Liste nicht gut ankamen, das enttäuscht mich persönlich sehr.“ Er hätte sich einen zweiten Sitz für seine Partei gewünscht, so Leisen. Die SPD habe einen schweren Stand in Amtzell gehabt. Trotzdem freue er sich über den einen Sitz und die SPD werde nun „das beste daraus machen“.

Auch die CDU verliert einen Sitz, allerdings kaum an Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Sie kommt auf 32,6 Prozent der Stimmen, 2,8 Prozentpunkte weniger als 2014. Die Stimmenanzahl stieg sogar leicht an. „Wir haben trotz des insgesamt guten Ergebnisses einen Sitz verloren“, sagt Hans Roman, der mit 2059 mit Abstand der Stimmenkönig der gesamten Gemeinderatswahl in Amtzell darstellt. Dass Robert Zettler aus dem Gemeinderat ausscheidet sei sehr bedauerlich, so Roman. Künftig vertreten neben ihm auch Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, Martin Weber und Stefan Rilling die CDU im Rat.

BAP und OBL zufrieden

Die BAP zeigte sich dagegen sehr zufrieden mit dem Ergebnis von 20,8 Prozent, was eine geringfügige Veränderung von minus 0,6 Prozent zur Wahl 2014 bedeutet. „Wir sind positiv überrascht, dass wir die drei Sitze für die BAP ohne Lothar Heine halten konnten“, sagt Klaus Schmehl. Heine war nach 20 Jahren im Gremium nicht mehr zur Wahl angetreten. Mit zwei Sitzen habe er gerechnet, darum sei er nun sehr zufrieden, so Schmehl. Neben ihm wird die Fraktion etwas weiblicher: Petra Fischer und Birgit Arnegger ziehen in den Rat ein.

Ebenfalls zufrieden war die neue Liste OBL mit dem Ergebnis: Sie erreichte 8,9 Prozent der Stimmen und erhält einen Sitz im Rat. Dieser wird von Adelinde Wanner besetzt sein, die bisher parteilos für die SPD-Liste im Amtzeller Rat saß. „Wir freuen uns sehr, dass wir aus dem Nichts einen Sitz bekommen haben“, sagt Wanner. Natürlich hätte sie sich über zwei Sitze auch sehr gefreut. Die OBL wolle nun politisch am Ball bleiben und etwa einen offenen Stammtisch gründen.

UL gewinnt Prozentpunkte

Die UL ist die einzige bereits im Rat vertretene Fraktion, die einen Sitz dazu gewinnen kann. Sie erhält 28,6 Prozent, was einem Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2014 entspricht, und hat nun gleich viele Sitze wie die CDU im Gremium. Künftig vertreten Imelda Schnell, Otto Allmendinger, Maria Prinz und Thomas Linder die UL.