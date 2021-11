Amtzeller fordern mehr Widerstand gegen Krankenhaus-Pläne von OSK und Landkreis

Sie kam unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Amtzell: die Kritik des CDU-Fraktionsvorsitzenden Hans Roman an den Überlegungen von Oberschwabenklinik (OSK) und Landratsamt zu möglichen Strukturveränderungen und vor allem zum geplanten Wegfall der Notfall-Versorgung am Wangener Krankenhaus.

Seiner Meinung nach sei es in der Region dazu noch zu ruhig – während sich andernorts Widerstand regt: „Vielleicht muss auch der Gemeinderat Amtzell eine Resolution wie in Bad Waldsee auf den Weg bringen und erklären, dass wir für den Erhalt des Krankenhauses in der bisherigen Form sind.“

Erinnerung an tiefe Gräben

Über die Angst vor weiteren Klinik-Schließungen und der reservierten Informationspolitik von Landrat Harald Sievers hatte die „Schwäbische Zeitung“ am vergangenen Samstag berichtet. Auf diesen Artikel bezog sich Hans Roman bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Tiefe Gräben zwischen Schussental und Allgäu seien schon vor sieben, acht Jahren aufgerissen worden, als die OSK-Häuser in Leutkirch und Isny geschlossen wurden, sagte Roman. Und: „Ich glaube nicht, dass wir das nochmals brauchen und ich glaube auch nicht, dass wir alles tatenlos hinnehmen müssen.“

Nach Romans Ansicht herrscht in Wangen und seinem Umland im Gegensatz zu Bad Waldsee „noch Totenstille“. Fatal finde er vor allem, dass am Wangener Krankenhaus keine Notfallpatienten mehr aufgenommen werden sollen.

Auch mit Blick auf die Wegstrecken und die daraus resultierenden Zeiten. An Bürgermeister und Kreistagsmitglied Clemens Moll (CDU) richtete Roman die Frage: „Wie stellen sich denn die Bürgermeister im Allgäu und Sie persönlich dazu?“

Information „tut dringend Not“

Inhaltlich konnte und durfte Moll dazu – eine gute Woche vor der Kreistagssitzung – nichts sagen. Allerdings machte auch er klar: „Mit der Informationspolitik bin ich nicht einverstanden.“ Mit der Sitzung am 16. November werden dann auch die Pläne öffentlich vorgestellt und erläutert, sagte Moll: „Das tut auch dringend Not.“

Zwischen den Bürgermeistern der Region gebe es, so Moll, Gespräche, Abstimmungen und Vernetzungen. Und er äußerte auch seine ganz persönliche Meinung: „Mit der Schließung der Häuser in Isny und Leutkirch hat man damals dem östlichen Teil des Landkreises versprochen, dass das Krankenhaus Wangen die erste Anlaufstelle der medizinischen Versorgung sein wird. Ich halte es für wichtig, daran festzuhalten.“

Wegfall der Notfallmedizin ein „No-Go“

Er verkenne nicht, dass die zunehmende Spezialisierung auch viel Veränderung mit sich bringe: „Man muss die Entwicklung im Blick halten, aber einfach Standorte wegzustreichen, kann man in Frage stellen.“

Hans Roman erklärte, dass er damit leben könnte, sollten planbare Operationen in Wangen wegfallen: „Aber die Notfallmedizin – das ist ein No-Go!“ Moll schlug vor, in der nächsten oder übernächsten Gemeinderatssitzung ausführlicher über das Thema zu sprechen. Mit Blick auf mögliche Reaktionen sagte er: „Es steht dem Gemeinderat dann auch frei, entsprechende Beschlüsse zu fassen.“