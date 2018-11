Amtzeller Firma Auxxos erhält Landespreis

„Das ist eine Anerkennung für alles, was wir bisher gemacht haben“, kommentiert Firmeninhaber André Le Guin die Auszeichnung, die er zusammen mit Andreas Koschnik in Stuttgart entgegengenommen hat. Unter 375 Kandidaten für den baden-württembergischen Landespreis für junge Unternehmen wurde die Amtzeller Firma Auxxos als Top-Ten-Unternehmen ausgezeichnet. Die L-Bank sei auf sie aufmerksam geworden, da die Firma allen Anforderungen für den Preis erfüllte, sagt André Le Guin. Nun wolle er mit seinen Kollegen und Mitarbeitern dieser Auszeichnung auch in Zukunft gerecht werden. Gesucht wurden laut L-Bank wirtschaftlich erfolgreiche Firmen aus sämtlichen Branchen von Industrie, Handwerk, Handel und dem Dienstleistungssektor sowie Vertreter der freien Berufe, die ihren Sitz in Baden-Württemberg haben und „die durch verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln einen vorbildhaften Beitrag zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft leisten.“ Foto: L-Bank