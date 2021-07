Amtzeller Fahrer räumen bei Schlammschlacht ab

Beim Mehrstunden-Enduro in Frickenhausen haben gleich mehrere Fahrer des MSC Amtzell vordere Platzierungen geschafft. Am ersten Tag ging es für die Fahrer bei matschigen und sehr schwierigen Verhältnissen auf die anspruchsvolle Runde. Am zweiten Tag gab es wesentlich bessere Bedingungen.

Am ersten Tag galt es, zwei Stunden zu bewältigen. Den ersten Startschuss gab es für die Amtzeller Jugendfahrer Sandro Magino und Matthis Millich. Nach zwei Stunden verbuchte der MSC einen Doppelsieg: Magino stand ganz oben auf dem Treppchen, sein Teamkollege Millich landete auf dem zweiten Platz. Vater Norbert Millich gab laut Mitteilung anschließend ordentlich Gas und wurde bei den Senioren Elfter.

Am Nachmittag stürzten sich dann die Junioren und Experten in die Schlammschlacht. Bei den Junioren holte sich Simon Müller vom MSC Amtzell einen überlegenen Sieg. Jonas Müller fuhr auf den fünften Platz. In der sehr stark besetzen Expertklasse wurde Tim Ketterle Siebter, Maxi Schek Zehnter und Gabriel Dreier kam auf Platz 20.

Am zweiten Tag verbesserten sich die Streckenverhältnisse enorm. Die Sonne kam raus und der Boden trocknete ab. Wieder fuhren Magino und Millich in der Jugendklasse auf die Plätze eins und zwei. Norbert Millich verbesserte sich im Vergleich zum Vortag und wurde Fünfter in der Seniorenklasse. Bei den Frauen verbuchte der MSC einen weiteren Sieg – hier gewann Samantha Buhmann. Gabriel Dreier wurde Elfter bei den Experten. Die Verantwortlichen des MSC Amtzell konnten daher laut Mitteilung „stolz auf so viele gute Ergebnisse“ sein.