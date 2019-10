Amtzeller Enduro-Fahrer überzeugen im Schlamm

Beim vierten und somit vorletzten Lauf des Enduro-Pokals in Kempenich haben Maxi Schek und Samantha Buhmann vom MSC Amtzell noch einmal ordentlich Gas gegeben. Für beide ist es das erste Jahr im deutschen Enduro-Pokal. Hier messen sich über das Jahr die besten Fahrer Deutschlands in mehreren Läufen.

Der 19-jährige Maxi Schek aus Wangen, dem die Wurzeln des Zweiradsports quasi in die Wiege gelegt wurden, ist vor vier Jahren vom Trialmotorrad auf seine Enduro-Maschine umgestiegen. Schon beim Besichtigen der Prüfungen war den beiden Fahrern des MSC Amtzell klar, dass ihnen die zweite Prüfung vermutlich gut liegen würde. Diese ähnelte nämlich sehr der Kiesgrube in Amtzell, in der sie samstagnachmittags oft zum Vereinstraining gehen. Dies bewies Schek gleich in der ersten Runde und fuhr die zweitbeste Zeit in seiner Klasse. Auch über den Rest des Tages verteilt fuhr er immer wieder schnelle Zeiten. So beendete er das Rennen nach drei Runden und sechs Prüfungen auf einem starken sechsten Platz in der Klasse E2B.

Auch Samantha Buhmann zeigte eine starke Leistung. Schon zu Beginn des Rennens ließ sie Fahrerinnen, die am Anfang des Jahres noch deutlich schneller waren als sie, ohne Probleme hinter sich. Am Ende des Tages, als das Rennen wegen des anhaltenden Starkregens und der immer schlechteren Streckenbedingungen von drei auf zwei Runden verkürzt wurde, glänzte Buhmann mit Platz vier. Kommende Woche ist dann der letzte Lauf in Tuchheim.