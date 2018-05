Amtzeller B-Juniorenturnier an Pfingsten wird sehr international

Das 38. Amtzeller B-Juniorenpfingstturnier, das am 19. und 20. Mai ausgetragen, war noch nie so international wie in diesem Jahr. Es werden acht Teams aus sieben Ländern teilnehmen.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Robert Zettler, Vorsitzender des Fördervereins des SV Amtzell. Nach monatelanger Vorbereitung steht nun endgültig fest, wer in diesem Jahr am Amtzeller Pfingstturnier teilnehmen wird. Mit dabei ist der Pokalverteidiger aus Sao Paulo in Brasilien – Red Bull Brasil. Vor Weihnachten war schon alles klar, aber dann musste der SV Amtzell wiederholt seine Planungen überarbeiten. Denn Teams, die bereits fest zugesagt hatten, schickten eine Absage. „Mal waren es personelle Probleme, weil der Klub Nationalspieler abstellen musste, mal gab es terminliche Gründe, weil der Verband an Pfingsten ein Punktespiel angesetzt hatte“, so Zettler. Jetzt aber steht das Teilnehmerfeld. Neben Red Bull Brasil haben zugesagt: Stoke City aus England, SK Sturm Graz aus Österreich, FC Podillya aus der ukrainischen Stadt Khmelnytsky, Lokomotive Zagreb aus Kroatien, FC St. Gallen aus der Schweiz und aus Deutschland der Bundesliganachwuchs vom FC Augsburg und der FV Ravensburg.