Amtzell will Versorgung mit schnellem Internet deutlich verbessert

„Es ist eine Mammutaufgabe für unsere Gemeinde“, befand Amtzells Bürgermeister Clemens Moll beim Sachstandsbericht zum Breitbandausbau im Gemeinderat. Obgleich der Anschluss an leistungsfähiges Internet nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehöre, sehe er den Breitbandausbau doch als „notwendigen Beitrag zur Daseinsvorsorge“. Die Gewerbegebiete, so Moll, sind alle bereits versorgt, im privaten Bereich gibt es aber „einen großen Bedarf, gerade auch im Hinblick auf das zunehmende Home-Office“. Und hier will Amtzell in den nächsten Monaten weitere „weiße Flecken“ schließen.

52 Prozent der Haushalte bereits mit 200 Mbit/s versorgt

In den vergangenen eineinhalb Jahren – solange liegt der letzte Sachstandsbericht des Bürgermeisters zum Breitbandausbau zurück – hat Amtzell die Versorgung mit schnellem Internet nochmals deutlich verbessert. 66 Prozent der Haushalte (Sommer 2020: 47 Prozent) verfügen inzwischen über eine mindestens 50 Mbit/s-Anbindung. Das reicht für das Streamen von Daten, auch von größeren Datenmengen, meist aus. Bereits 52 Prozent der Haushalte können nach den Zahlen, die der Bürgermeister vorgestellte, sogar mit 200 Mbit/s rechnen. Freilich zeigt der Breitbandatlas für die Gemeinde Amtzell, dass insbesondere im Vergleich mit den größeren Städten durchaus noch Luft nach oben ist.

Die „weißen Flecken“, die bisher über eine Anbindung von weniger als 30 Mbit/s verfügen, will Amtzell nun zügig angehen. In der Flächengemeinde Amtzell mit 124 weit verstreuten Gehöften und Weilern bedeutet dies, Kabel kilometerweit hinaus in den Außenbereich zu legen. Wie in den letzten Monaten etwa nach Lerchensang, vier bis fünf Kilometer vom Ortskern entfernt, wo die Gemeinde parallel zur neuen Wasserleitung nach Vogt die Anschlüsse gelegt hat.

Gemeinde muss 10 Prozent der Kosten selber stemmen

Die Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf etwa 13,7 Millionen Euro, wovon etwa zehn Prozent die Gemeinde zu schultern hat. Land und Bund übernehmen die anderen 90 Prozent der Kosten, die Fördermittel sind bereits bewilligt. „Zehn Prozent der Kosten für uns, das klingt wenig, aber es sind doch mindestens 1,3 Millionen Euro. Bei einem Haushalt von etwa 12 Millionen Euro pro Jahr müssen wir uns da schon ordentlich nach der Decke strecken“, betonte Moll.

Ausschreibung und Vergabe der Planungs- und Ingenieurleistungen sind bereits erfolgt und das Büro ppht hat bereits die Arbeit aufgenommen. „Jetzt gilt es, die Verlegemaßnahmen zu organisieren und das bindet auch bei uns in der Verwaltung viele Kräfte. Vermutlich wird es immer wieder auch Zeiten geben, in denen wir nahezu nichts anderes machen, als den Breitbandausbau zu organisieren, Verträge abzuschließen et cetera“, so Clemens Moll. „Da liegt ein großer Bollen vor uns“.

Unter anderem werden jetzt Trassen und die Verlegeart festgelegt, es erfolgen Abstimmungen mit hunderten Eigentümern, mit ihnen werden auch Verträge geschlossen und darüber hinaus wird das Kataster aufgearbeitet. Für die Maßnahmen müssen außerdem wieder verschiedene Behörden beteiligt werden, auch der Kampfmittel-, der Natur-, Denkmal- und Wasserschutz. Geht es nach Bürgermeister Moll erfolgt die Ausschreibung der Baumaßnahmen im ersten Halbjahr 2022.

Unterstützung erhofft sich die Gemeindeverwaltung durch die Einrichtung einer Stabsstelle, die durch personelle Umstrukturierung in der Verwaltung geschaffen wird und sich ab März 2022 gerade auch um die Abstimmung mit den vielen Eigentümern von Grundstücken kümmern soll, auf denen und durch die Leitungen verlegt werden sollen.