Amtzell und Vogt verbinden sich über eine Wasserleitung

Mit dem offiziellen Spatenstich ist jetzt der Baubeginn für das neue Trinkwasserverbundsystem zwischen den Gemeinden Amtzell und Vogt eröffnet worden. Eine rund zwölf Kilometer lange und 200 Millimeter Durchmesser betragene Wasserleitung soll die beiden Pumpwerke in Winkelmühle und bei der Hofstelle Maierhof markieren.

Seit Anfang der 1990er-Jahre unternimmt die Haslach-Wasserversorgung größte Anstrengungen, um die Versorgungssicherheit in ihrem Verbandsgebiet kontinuierlich zu verbessern. Nach und nach wurde ein weitverzweigtes Geflecht aufgebaut, sodass alle Trinkwasserhochbehälter von einer zweiten unabhängigen Richtung eingespeist werden können. Bis auf eine Ausnahme: dem Hochbehälter Pfärrich, der bisher noch Hauptvorlagebehälter für die Gemeinde Amtzell ist. Doch das soll sich bald ändern.

Lücke wird geschlossen

„Mit der Errichtung eines Trinkwasserverbundsystems zur Gemeinde Vogt können wir nun auch noch diese wichtige Lücke schließen“, freute sich vor geladenen Gästen Reinhold Schnell, Bürgermeister der Gemeinde Neukirch und Vorsitzender des Zweckverbands Haslach-Wasserversorgung. Und er führte vor Augen, dass man sich nach Abschluss der Bauarbeiten „dann sprichwörtlich in alle vier Himmelsrichtungen vernetzt hat“.

Das neue System, so Schnell weiter, diene in erster Linie der Erhöhung der Versorgungssicherheit in den beiden Gemeinden Amtzell und Vogt. Zugleich würde gemeinsam mit der neuen Wasserleitung auch ein hochmodernes Glasfasernetz verlegt, welches die Breitbandversorgung in diesem unterversorgten Gebiet mit aufbauen helfe.

Reinhold Schnell dankte Günter Lumpp vom Regierungspräsidium Tübingen für dessen Begleitung des Projektes. Ihm sei es auch zu verdanken, dass man mit einer großzügigen finanziellen Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg rechnen könne. Seine Anerkennung ging ebenfalls in Richtung Vogt. Man stemme nicht nur gemeinsam die Abwicklung dieser großen Baumaßnahme, sondern schaffe gemeinsam die Grundlage für eine „auf Generationen ausgelegte sichere Trinkwasserversorgung in der Raumschaft“.

Kosten von 6,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für alle anfallenden Leistungen bezifferte Schnell auf 6,5 Millionen Euro. Wie er sich überzeugt zeigte: „Wenn das Wetter weiterhin mitmacht, dann können die Bauarbeiten schon in ein paar Monaten weit vorangeschritten sein.“

Grußworte kamen anschließend von Günter Lumpp, der dem Zweckverband das Kompliment machte, ein „starker Grundwasserversorger“ zu sein. Dann von Bürgermeister Peter Smigoc, in dessen Gemeinde Vogt es über Jahre Diskussionsstoff gegeben hatte, bis der Beitritt zum Zweckverband ab Januar 2019 endlich amtlich wurde.

„Wir kommen jetzt mit großen Schritten in den Außenbereich“, ließ Amtzells Rathauschef Clemens Moll wissen. Und Landtagsabgeordneter Raimund Haser stellte die Forderung auf: „Wasserangelegenheiten sollen auch in Zukunft überall kommunal und interkommunal gelöst werden.“