Amtzell soll am 23. September den Bürgermeister wählen

Die Amtzeller sollen am 23. September ihren Bürgermeister wählen. Diesen Termin schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der nächsten Sitzung am Montag, 19. März, vor. Eine eventuelle Neuwahl wäre am 7. Oktober, wie aus den Sitzungsunterlagen hervor geht. Seit Jahresbeginn steht bereits fest, dass der seit dem 10. Dezember 2010 amtierende Clemens Moll erneut kandidieren will.

Bei der anstehenden Sitzung soll der Gemeinderat auch das mit der Wahl zusammen hängende Prozedere und entsprechende Termine festlegen. Gemäß Unterlagen soll die Stelle am 20. Juli im Staatsanzeiger, im Amtsblatt sowie auf der Homepage der Gemeinde und einen Tag später in der „Schwäbischen Zeitung“ ausgeschrieben werden. Darin soll, so der Vorschlag der Verwaltung, auch der – in diesen Fällen übliche – Hinweis aufgenommen werden, dass sich der Amtsinhaber wieder bewirbt.

Das Ende der Bewerbungsfrist will die Verwaltung auf den 28. August, 18 Uhr, festlegen. Im Fall einer nötigen Neuwahl endet dieses Zeitfenster am 27. September ebenfalls um 18 Uhr.

Von dem oder den Kandidaten sollen sich die Bürger bei einer öffentlichen Kandidatenvorstellung ein Bild machen können. Vorausgesetzt der Rat stimmt zu, geht die Veranstaltung am 20. September um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Amtzell über die Bühne. Im Fall einer Neuwahl gibt es keine erneute Vorstellung.

Auch über die wohl am 20. September anstehenden Regularien hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht. Der oder die Kandidaten erhalten jeweils 15 Minuten Redezeit. Die Auftritte erfolgen in der Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel. Eine Fragerunde ist nicht vorgesehen. Versammlungsleiter soll der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses sein. Laut Beschlussvorschlag ist hierfür Hauptamtsleiter Christoph Liebmann vorgesehen, der vom zweiten stellvertretenden Bürgermeister Lothar Heine (BAP) vertreten werden soll. Als Beisitzer sind vorgeschlagen: Imelda Schnell (UL), Birgit Arnegger (BAP), Arno Leisen (SPD) und Martin Weber (CDU). Als Schriftführerin soll Gemeindemitarbeiterin Alexandra Wax fungieren.

Ob Clemens Moll einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl sein wird, ist offen. Er hatte seine erneute Kandidatur beim Neujahrsempfang bekannt gegeben. Vor wenigen Wochen sorgte im Gemeinderat allerdings eine anonyme, in der Ravensburger Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ geschaltete Anzeige für Aufsehen. Darin ging es darum, mögliche Gegenkandidaten für Moll zu finden (die SZ berichtete).