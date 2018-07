Amtzell kommt mit einem blauen Auge davon

– Die Gemeinde Amtzell ist die steuerkraftstärkste Gemeinde im Landkreis Ravensburg. Das teilte Bürgermeister Paul Locherer am Montag im Gemeinderat mit. Zuvor hatte das Gremium den Nachtragshaushalt 2009 mit einer Gesamtsumme von 6,967 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 2,265 Millionen Euro im Vermögenshaushalt einstimmig beschlossen.

Von unserer Mitarbeiterin

Vera Stiller

„Die Gemeinde Amtzell kommt 2009 „mit einem blauen Auge davon“. Was darunter zu verstehen ist, das erklärte Kämmerer Jürgen Gauß am Montag so: „Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich nicht nur gehalten, sondern sehr gut weiter entwickelt – es gibt Mehreinnahmen von 250 000 Euro“.

Was 2009 deutlich rückläufig ist, das sind die Einnahmen aus Finanzausgleich und Einkommensteueranteil. Zwar bleiben die Umlagen mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage noch stabil, da sie allein auf den Bemessungsgrundlagen des Jahres 2007 basieren. Doch Gauß rechnete vor, dass die sinkenden Zuweisungen „den Nachtragshaushalt bereits in diesem Jahr mit insgesamt 161 700 Euro belasten“. Wie der Kämmerer eine „noch enorm an negativer Dynamik gewinnende Entwicklung 2010“ prognostizierte.

Unter dem Strich bleibt die geplante Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2009 - mit einer Reduzierung von nur 3990 Euro auf 411 380 Euro – „nahezu konstant“. Damit erreicht die Gemeinde immerhin auch im Nachtrag 2009 eine positive Netto-Investitionsrate von knapp 253 000 Euro.

Doch dieser Betrag wird im Vermögenshaushalt gebraucht. Während auf der Ausgabenseite vor allem Nachfinanzierungen im Bereich Schule, Kinderkrippe, Straßensanierungen und Kanalerschließungen zu Buche schlagen, erinnerte Jürgen Gauß an den deutlich verringerten IZBB-Zuschuss für den Bau des Ganztagesbetreuungsgebäudes sowie an die verminderten Abrufsummen für den Infrastrukturbeitrag aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies oder den Verschiebungen bei den Abwasserbeitragseinnahmen.

Übrig bleibt eine Entnahme aus der "Allgemeinen Rücklage" in Höhe von 76 700 Euro. Obwohl diese nachträglich geplante Entnahme nur 20 000 Euro über dem Betrag liegt, der im Rechnungsabschluss 2008 „überplanmäßig der Rücklage zugeführt wurde“, ist die Finanzverwaltung laut Kämmerer bestrebt, „im Hinblick auf die finanziellen Voraussetzungen für 2010 eine tatsächliche Entnahme im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009 zu vermeiden.

Bürgermeister Paul Locherer wies in seiner Stellungnahme auf einen dennoch ausgeglichenen Hauhalt mit einer geringen Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 502 Euro hin. Außerdem konnte der Bürgermeister eine „kleine Sensation“ präsentieren: Amtzell sei dank seiner hervorragenden Gewerbeentwicklung und auch wegen seiner Bevölkerungsstruktur die steuerkraftstärkste Gemeinde im ganzen Landkreis Ravensburg. Mit einer Steuerkraftsumme pro Kopf von 1281,52 Euro würde die Gemeinde vor Ravensburg mit 1227,92 Euro und vor Wangen mit 1070,85 Euro liegen, so Locherer.

Der Rathauschef lobte den Gemeinderat für dessen erfolgreiche Ansiedlungspolitik. Gewerbe- wie Baugebiete täten Amtzell aber nicht nur in Form von hohem Steueraufkommen gut, sondern auch bei der demographischen Entwicklung. „Wir haben einen anhaltenden Geburtenüberschuss“, führte der Bürgermeister vor Augen. Ausdrücklich lobt Paul Locherer den „hervorragenden Einsatz“ von Kämmerer Jürgen Gauß, der in seiner Funktion auch als Geschäftsführer des IKG Geiselharz-Schauwies einen „ausgezeichneten Job“ mache. (rd)