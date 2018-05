Amtzell ist „digitale Zukunftskommune“

Die Gemeinde Amtzell erhält 35 000 Euro Landesförderung für die Ausarbeitung einer kommunalen Digitalisierungsstrategie. Damit gehört sie zu den Gewinnern des Wettebwerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“, die Innenminister Thomas Strobl bekannt gegeben hat. Das teilt die Gemeinde mit. 50 Kommunen werden auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter unterstützt und eine an den konkreten Bedürfnissen ihrer Bürger ausgerichtete Digitalisierungsstrategie entwickeln.

Amtzells Bürgermeister Clemens Moll freute sich über die Auszeichnung und die Landesförderung: „Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren zu erheblichen Umwälzungen im täglichen Leben, aber auch in Geschäfts- und Verwaltungsprozessen führen und unsere Gesellschaft damit vor große Herausforderungen stellen. Mit einer Digitalisierungsstrategie bekommen wir nun einen Fahrplan zur Bewältigung dieser Aufgaben,“ wird er zitiert. Schwerpunkte der Amtzeller Strategie sollen vor allem in den Bereichen eBürgerservice, Tourismus, Mobilität, Bildung und in der Seniorenarbeit sein. Durch das Projekt KoopAS, bei dem Senioren mit Tablets ausgestattet wurden (die SZ berichtete), gebe es in der Gemeinde bereits Erfahrungen bei digitalen Anwendungen für ältere Menschen.

Amtzell ist neben den großen Kreisstädten Ravensburg und Weingarten die dritte Kommune aus dem Landkreis Ravensburg im Programm „Zukunftskommune@bw“ und die kleinste geförderte Kommune im Regierungsbezirk Tübingen.

Die Städte und Gemeinden hätten überzeugende und konkrete Vorschläge gemacht, um die Lebensqualität der Menschen vor Ort über neue, vernetzte Dienste etwa im Bereich der Telemedizin oder der digitalen Bildung zu verbessern, sagte Innenminister Strobl laut Pressemitteilung bei der Preisverleihung in Stuttgart.

Die 50 ausgewählten Kommunen werden in den kommenden zehn Monaten dabei unterstützt, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Aus den besten Ideen werden mindestens vier Kommunen ausgewählt, die diese dann mit jeweils bis zu 100 000 Euro Landesförderung umsetzen können. In der Jury waren neben dem Innen- und Digitalisierungsministerium die Kommunalen Spitzenverbände und der Branchenverband Bitkom. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stand der Jury für Datenschutzfragen beratend zur Seite.