Amtzell investiert in Baugebiete, Kinderbetreuung und Breitband

Als „sehr erfreulich“ beschreibt Kämmerer Jürgen Gauß den Haushaltsplan 2018. Einstimmig wurde er in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach Vorstellung und Beratung abgesegnet. Der laufende Betrieb erwirtschaftet einen Überschuss von knapp 1,1 Millionen Euro, der in die Investitionen der Gemeinde fließen kann. Es müssen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Im folgenden ein Überblick Steuern, Gebühren, Investitionen, laufende Kosten und die Baugebiete.

Steuern

Die Grundsteuern A und B werden nicht erhöht. Auch die Gewerbesteuer wird nicht angehoben und bleibt bei 340 Prozent. Obwohl die Stadt Wangen, mit der Amtzell gemeinsam das Gewerbegebiet Geiselharz betreibt, die Gewerbesteuer auf 350 Prozent erhöht hat. Im Gewerbegebiet gebe es nun also Unternehmen, die für Wangen mehr Steuern zahlen als für Amtzell, obwohl derselbe Gewinn zugrunde gelegt wird. Das sei zwar für den Finanzausgleich etwas komplizierter, erklärt Kämmerer Jürgen Gauß den Gemeinderäten, jedoch würde man den Aufwand in Kauf nehmen, anstatt Unternehmen mit höheren Steuern zu verärgern. „Derzeit sehen wir keinen Handlungsbedarf, die Steuern zu erhöhen“, sagte Bürgermeister Clemens Moll. Jedoch werde die Verwaltung sich nun mit dem Vergleich der Hebesätze auseinandersetzen. 1 950 000 Euro Einnahmen werden 2018 aus der Gewerbesteuer erwartet. Ein anderer Posten, der mehr Steuereinnahmen als im Vorjahr bringt, ist die Einkommenssteuer. Hier plant die Verwaltung mit einer Summe von etwas mehr als 2 760 000 Euro. „Die allgemein gute konjunkturelle Lage in Deutschland spüren wir durch die Einkommenssteuer auch hier“, erklärte Gauß.

Gebühren

Die Abwassergebühr bleibt gleich bei 2,12 Euro pro Kubikmeter. Eine Änderungen wird es in absehbarer Zeit allerdings bei den Bestattungsgebühren geben. Diese seien nicht annähernd kostendeckend, erklärte Kämmerer Gauß. Im landesweiten Schnitt betrage die Deckung 51,1 Prozent, in Amtzell liege die Kostendeckung dagegen nur bei knapp 41 Prozent. Die Verwaltung rechnet für das Haushaltsjahr 2018 mit etwas mehr als 32 000 Euro Einnahmen. Derzeit werde eine neue Kostenanalyse für die Bestattungsgebühren aufgestellt.

Investitionen

Investiert wird in Amtzell in diesem Jahr unter anderem in den Erhalt und Aufbau von Kulturdenkmälern. Die Käserei in Pfärrich soll wieder mit Leben gefüllt werden. Dafür sind 2018 etwas mehr als 21 000 Euro vorgesehen. Die Sanierung sei auf einem guten Weg, sagte Gauß.

Die Kindertagesstätte St. Johannes soll größere Räume bekommen und energetisch saniert werden. Die Gemeinde beginnt in diesem Jahr mit der Planung und beteiligt sich mit 15 000 Euro an den Baumaßnahmen. Auch in das Schulgebäude soll investiert werden, etwa in den Sonnenschutz des 80er-Jahre-Gebäudes. Auch die Feuerwehr erhält Investitionsmittel. Rund 30 000 Euro fließen in Neuanschaffungen. Derzeit stelle die Feuerwehr noch eine genauen Bedarfsplan auf.

In den Breitbandausbau investiert die Gemeinde ebenfalls weiter. In den Neubaugebieten und in den Außenbereichen Amtzells sind für das Verlegen von Kabeln, für Tiefbau und für die Hausanschlüsse mehr als 630 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Baugebiete

Für die Baugebiete Weiler-Geiselharz, Goppertshäusern Nord, Pfärricher Straße und Schlössle-Bergstraße investiert die Gemeinde für Grunderwerb und Erschließung insgesamt mehr als drei Millionen Euro. Fast die Hälfte davon für Goppertshäusern Nord. Auch bisher habe das Baugebiet schon rund 220 000 Euro an Gerichts- und Anwaltskosten verursacht, erklärte Kämmerer Gauß auf Nachfrage aus dem Gemeinderat: „Wie viel Zeit und Aufwand wir in der Verwaltung deswegen schon hatten, haben wir aber noch nicht aufgestellt.“ Zum Baugebiet Goppertshäusern läuft noch ein Normenkontrollverfahren vor dem Verwaltungsgericht Mannheim. „Wir hoffen, dass wir 2018 einen Schritt weiter kommen“, sagte Bürgermeister Clemens Moll. Die Erlöse aus dem Baugebiet seien für das Haushaltsjahr eingeplant. Es mache keinen Sinn, in dieser Sache über Anwälte zu gehen, wandte Gemeinderätin Adelinde Wanner (SPD) ein: „Der kürzere Weg wäre doch, das Gespräch zu suchen.“ Die Gemeinde habe eine Mediation vorgeschlagen, die allerdings vom Kläger abgewiesen worden sei, antwortete Moll. Die Gemeinde sei aber nach wie vor zu Gesprächen bereit. Sollten alle Baugebiete nach Plan abgewickelt werden, können rund 444 000 Euro in die Rücklagen der Gemeinde fließen.

Zuschüsse vom Land

Eine deutliche Steigerung an Zuschüssen erhält in diesem Jahr die Kinderbetreuung. Das Land fördert die Betreuung der unter dreijähirgen Kinder mit 280 000 Euro.

Keine Zuschüsse erhält dagegen in diesem Jahr die Sanierung der Mehrzweckhalle. Insgesamt kostet die Baumaßnahme 2,5 Millionen Euro, für die Planung werden 2018 100 000 Euro fällig. „Die Hoffnung ist, dass der Schwerpunkt der ELR-Förderung sich im kommenden Jahr ändert“, erklärte Bürgermeister Moll. In diesem Jahr sollen verlässliche Zahlen ermittelt werden, was die Gemeinde genau braucht und ausgeben muss für die Sanierung der Halle.

Laufende Kosten

Der größte laufende Posten der Verwaltung sind die Personalkosten. Diese sind erneut leicht gestiegen auf rund 2 770 000 Euro. Das liege zum einen an Tariferhöhungen, erklärte Gauß, als auch an neu geschaffenen Stellen. Zum Beispiel seien drei Reinigungskräfte neu eingestellt worden. Dadurch werden aber gleichzeitig Fremdleistungen eingespart, erklärte Gauß. Trotz erhöhter Personalkosten könnten dadurch mehr als 13 000 Euro gespart werden. Auch würden die Personalkosten in der Kinderbetreuung stetig steigen. So etwa im Kindergarten St. Gebhard. Die Begründung für die Erhöhung auf 706 000 Euro Personalkosten ist laut Kämmerei neben der eingerechneten Tariflohnsteigerung die Einhaltung der Anforderungen der Betriebserlaubnis in der Waldkindergartengruppe, die Zunahme von Krankheitsvertretungen und die Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels. Weitere laufende Kosten sind der Unterhalt von gemeindlichen Gebäuden. Zum ersten Mal würden sich 2018 auch die volle Jahresmiete für die Flüchtlingsunterkunft in Korb bemerkbar machen.