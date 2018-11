Amtzell hat nach sieben Jahren wieder eine Räum- und Streupflichtsatzung

Werktags ab 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8.30 Uhr und abends bis 20 Uhr muss geräumt und gestreut werden. Das hat der Gemeinderat Amtzell in einer neuen Raum- und Streupflichtsatzung beschlossen. Die neue Regelung wurde nötig, weil seit dem Inkrafttreten der Polizeiverordnung im Jahr 2011 die alte Räum- und Streupflicht in Amtzell nicht mehr gültig war. Die letzten sieben Jahre ohne Satzung sei aber trotzdem zuverlässig geräumt worden, bestätigt Bauamtsleiter Günter Halder.

1975 war die letzte Polizeiverordnung und gleichzeitig auch eine Satzung zum Räumen und Streuen in Kraft getreten. Diese wurde durch die neuen Polizeiverodnung 2011 abgelöst. Darin ist keine Räum- und Streupflichtsatzung mehr enthalten. Darum muss sie von Gemeinden extra beschlossen werden.

Pünktlich zum ersten Schnee in diesem Winter hat die Gemeinde Amtzell also festgelegt, wo und wann ihre Bürger räumen und streuen müssen. Denn die Räum- und Streupflichtsatzung einer Gemeinde regelt, welche Pflichten Bürger im Fall von Schnee, Eis und Glätte haben. Jeweils festlegen kann eine Gemeinde die Uhrzeiten, ab wann und bis wann geräumt werden muss, und welche Fläche von Privatpersonen freigeräumt werden muss. In Amtzell wurde die Breite auf einen Meter festgelegt. Das bedeutet zum Beispiel, dass alle Gehwege geräumt werden müssen und wo es keinen Gehweg gibt, ein Meter Fahrbahn. Geräumt werden soll laut der neuen Satzung so, dass Fußgänger den Gehweg oder die Straße gefahrlos benutzen können.

Um zu streuen dürfen Asche, Sand oder Split verwendet werden. Auftauende Mittel sollen nach einem Änderungsantrag von Hans Roman (CDU) in Ausnahmefällen auch genutzt werden dürfen: „Ich wohne zum Beispiel an einem starken Gefälle, da reicht Split alleine manchmal einfach nicht mehr.“ Die Verwendung von auftauenden Mitteln soll nun grundsätzlich verboten sein, bei besonderer Glätte zum Beispiel aber erlaubt, damit Fußgänger gefahrlos die Straße benutzen können.

„Moralische Pflicht erfüllt“

Dass die letzten sieben Jahre keine Satzung speziell zur Räum- und Streupflicht gegolten habe, habe sich nicht auf die Gewissenhaftigkeit der Amtzeller ausgewirkt, sagt Bauamtsleiter Günter Halder auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Amtzeller haben ihre - moralische - Pflicht immer zu 100 Prozent ernst genommen.“

In Kißlegg beginnt die Räum-und Streupflicht übrigens auch ab 7 Uhr, geht aber eine halbe Stunde länger als in Amtzell, nämlich bis 20.30 Uhr. In Wangen geht die Pflicht an Werktagen erst eine halbe Stunde später los, um 7.30 Uhr. Abends muss in Wangen bis 20 Uhr geräumt werden.