Amtzell hat in Lindau nichts zu bestellen

Eine hohe Niederlage hat das Landesligateam der Tischtennisspielerinnen des SV Amtzell einstecken müssen.

Damen, Landesliga: TSG Lindau-Zech - SV Amtzell 8:1. - Das Amtzeller Damen-Team mit Silke Wiedemann, Anita Hermann, Silvia Breyer und Lea Frank war wie selten vom Spielpech verfolgt. Von den neun Spielen gingen sechs in den fünften Satz und alle an die Gastgeberinnen. Lediglich Lea Frank konnte mit einem klaren Einzelsieg dagegenhalten.

Herren, Bezirksliga: TTF Altshausen II - SV Amtzell 9:7 - Amtzell startete mit zwei Siegen und einer sehr knappen Niederlage in den Eingangsdoppeln vielversprechend in das Match. Nikolai Dettling/Andreas Müller und Christoph Kostgeld/Daniel Sigg setzten sich klar durch, Alexander Ernst/Mathias Roth wurden erst in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen. In der ersten Einzelrunde lief es weniger gut. Nikolai Dettling, nach einer Auszeit wieder im Team, holte sich seinen ersten Einzelsieg, aber nur Alexander Ernst konnte nachlegen. Der zweite Durchgang verlief mit Punktgewinnen durch Andreas Müller, Alexander Ernst und Christoph Kostgeld ausgeglichen. Die Niederlage im Schlussdoppel besiegelte eine weitere bittere 7:9-Niederlage.

Herren, Kreisliga A Allgäu: SV Amtzell II - SG Christazhofen 3:9. - Die Amtzeller Zweite trat in der Aufstellung Thomas Marb, Thomas Blei, Olaf Walschburger, Rainer Frick, Xaver Jeni und Bernward Rast an. Nur Thomas Marb/Olaf Walschburger gingen in den Doppeln als Sieger vom Tisch. Die beiden Einzelsiege erkämpften Thomas Marb und Xaver Jeni.

Herren, Kreisklasse A Allgäu: TSV Bodnegg - SV Amtzell III 8:8. - Mit nur einem Punkt aus den Doppeln durch Xaver Jeni/Bernward Rast geriet der SVA zu Beginn ins Hintertreffen. Nach einem ausgeglichenen ersten Einzeldurchgang wurde mit vier Siegen in der zweiten Runde ein Zähler Vorsprung herausgespielt. Es siegten Bernward Rast, Christoph Marb, Dominik Dettling (je zweimal) und Josef Dushaj. Im Schlussdoppel gelang den Gastgebern der Ausgleich zum Unentschieden.

Herren, Kreisklasse C Mitte: TTF Kißlegg IV - SV Amtzell IV 5:9. - Amtzell übernahm von Beginn an mit Erfolgen der Doppel Anton Zürn/Ingo Maier und Klaus Kastner/Heiner Schickle die Führung. Anton Zürn an der Spitze und Hans Dillmann im hinteren Paarkreuz gingen zweimal als Sieger von den Tischen. Ingo Maier, Klaus Kastner und Heiner Schickle steuerten je einen weiteren Zähler bei. Dem SVA gelang so eine Wiederholung des Vorrundensiegs.

Jungen, U-18-Bezirksliga: TG-Biberach - SV Amtzell 6:4. - In den Doppeln mussten sich Mathias Aumann/Simon Knäple und Jan Aumann/Yannick Röhl jeweils nach drei Sätzen geschlagen geben. Jeweils zwei Einzelsiege durch Mathias und Jan Aumann waren zu wenig, um den Rückstand auszugleichen. (im)