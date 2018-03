Amtzell feiert Jubiläumsumzug

Pünktlich zum Jubiläum ist sie zurück: Die Fahne der Amtzeller Ramseweible. Diese hatten sie im vergangenen Jahr in der Festhalle vergessen und mussten sie durch eine Wette wieder auslösen: Schaffen sie es, eine menschliche Pyramide aus Amtzeller Gemeinderäten buchstäblich auf die Beine zu stellen, dann kommt die Fahne wieder zurück. Und kurz vor dem Start des Jubiläumsumzugs am Freitagnachmittag stand die Pyramide.

Nach dem erfolgreichen Start für die Ramseweible ging der Jubiläums-Narrensprung mit rund 70 Zünften aus der ganzen Region von Eriskirch über Wangen bis Ulm los.

Akrobatische Darbietungen

Und auch während des Narrensprungs dominierten die Pyramiden: Eine Hexengruppe nach der anderen zeigte ihr akrobatisches Können. Und die Humpishexen aus Brochenzell nahmen sich wohl die Eröffnungsfeier der Olympishcne Wintersile zum Vorbild, die parallel tausende von Kilometern entfernt in Südkorea eröffnet wurden. Sie sprangen durch Reifen und über Stangen und erhielten dafür viel Applaus von den Zuschauern. Rund 1000 Zuschauer bejubelten die Hästräger am Straßenrand. Den Abschluss des Umzugs bildeten die Ramseweible selbst, bevor sie zur anschließenden Party ins Festzelt weiterzogen.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Marco Schwaiger, Zunftmeister der Ramseweible über den Narrensprung. Das Jubiläum werde im Oktober noch einmal gefeiert. Er selbst sowie vier weitere wurden vor dem Narrensprung am Vormittag beim Zunftmeisterempfang in Amtzell geehrt. Anja Schwaiger, Nadine Schwaiger, Michael Kuhna und Karin Kastner erhielten den Hästrägerorden, Marco Schwaiger den Hästrägerorden Silberkranz. Außerdem überreichte die Narrenzunft noch 1111 Euro als Spende an den Verein „Füreinander Miteinander“, berichtete Vizezunftmeister Frank Schwaiger. Das Geld stammt aus den Einnahmen von zwei Fasnetssaisons.

Friedliche Feier

Die Feier in Amtzell habe sich im Rahmen gehalten, erklärte eine Sprecherin der Polizei Wangen. Vor allem der Jugendschutz habe die Sechs Beamten vor Ort beschäftigt, doch sei nichts Größeres vorgefallen.

