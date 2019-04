Amtzell begrüßt Neubürger im Alten Schloss

Die Neubürger in der Gemeinde willkommen zu heißen, hat in Amtzell schon Tradition. Waren es vor Jahren die Evangelische und Katholische Kirche, die dazu eingeladen hatten, so zeichnete jetzt zum fünften Mal die politische Gemeinde dafür Verantwortung.

„Neubürger sind nicht gleich Kirchenmitglieder“, hatte Bürgermeister Moll 2015 gesagt. Die Absicht, damit mehr Menschen zu erreichen, ging bislang auf. Dass es am Sonntag nur 25 von insgesamt 180 eingeladenen Frauen, Männern und Kindern waren, die sich im Altmannshausensaal einfanden, muss am schönen Wetter in Verbindung mit dem Beginn kurz vor der Mittagszeit gelegen haben. „So ein strahlender Tag lockt gerade Familien hinaus ins beginnende Grün“, war hier und da zu hören. Und auch den Rat gegeben, im nächsten Jahr den Zeitpunkt der Veranstaltung eher zu wählen.

Wie auch immer. Clemens Moll hieß alle frohgelaunt willkommen, sprach von der guten Infrastruktur des Dorfes und von den zahlreichen generationsübergreifenden Angeboten der über 50 Vereine. „Gehen Sie aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zu, sie werden sich in Amtzell mehr als wohlfühlen!“, so die Aufforderung des Bürgermeisters.

Gleich in doppelter Funktion sah man Pfarrer Matthias Hammele in der Runde stehen. Zum einen selbst als Neubürger, zum anderen als Priester und Seelsorger, der zum Besuch der Heiligen Messe und zum Mittun in der katholischen Kirchengemeinde ermunterte. Pfarrer Christoph Rauch tat dies für die evangelische Kirchengemeinde. Die von allen drei Institutionen verteilten Flyer sollen helfen, sich noch besser in Amtzell zurechtzufinden.

Unter den Neubürgern war auch die Familie Boneberg. Obwohl Patrick Boneberg weiterhin als Lehrkraft in Ravensburg tätig ist, scheint der Umzug nach Amtzell mehr als plausibel: Man hat hier ein „Häusle“ bezogen und ist glücklich darüber, den beiden Kindern Benedikt und Johanna das Aufwachsen in einer ländlich strukturierten Gegend ermöglichen zu können.

Gerne wurde beim Empfang am Sonntag die Gelegenheit genutzt, um bei Getränken und Hörnle Gespräche zu führen, sich über erste Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.