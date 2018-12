Amtzell-App für Jugendliche wird entwickelt

Die Gemeinde Amtzell ist beim Wettbewerb „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities“ ausgezeichnet worden. Das Land fördert ein Amtzeller Digitalprojekt – die Entwicklung einer App zur Jugendbeteiligung – mit einem Zuschuss von rund 4500 Euro. Die App ist eines von zwei Projekten, die aus dem „Jugendhearing“ entstanden sind, das die Gemeinde 2018 veranstaltet hat.

„Nie mehr Push-Nachrichten und keine Umfragen mehr verpassen“, heißt es unter anderem auf der Homepage des Anbieters der „Jube“-App, Jube steht dabei für Jugendbeteiligung. Diese App erhält nun auch die Gemeinde Amtzell und wird für diese Idee vom Land mit 4500 Euro gefördert. „Spezielle Angebote aus Amtzell von Jugendlichen für Jugendliche sollen mit der App abrufbar sein“, erklärt Bürgermeister Clemens Moll auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Zum Beispiel sollen die Ministranten oder die Landjugend über Termine informieren und die Gemeinde kann Umfragen unter Jugendlichen durchführen.

Die App war eines von mehreren Projekten, das durch das Jugendhearing im Frühsommer in Amtzell angestoßen wurde. Mehr Vernetzung untereinander und so etwas wie einen Amtzell-Newsletter hatten sich die Jugendlichen dabei unter anderem gewünscht. Auch das Programm „Jugend bewegt“ vom Land, das beim Jugendhearing angesprochen wurde, klappt nun, sagt Moll. Dabei begleitet ein Jugendbetreuer die Gemeinde und berät gezielt in Fragen der Jugendbeteiligung.

„Glückwunsch an die Gemeinde Amtzell zu diesem tollen Erfolg. Die landesweit ausgewählten Projekte zeigen, wie digitale Programme unseren Alltag erleichtern und Bürger einen leichteren Zugang zur Verwaltung erhalten können“, schreiben die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) anlässlich der Übergabe der Förderbescheide für die App. Die Landesregierung wolle laut Pressetext mit diesem Wettbewerb innovative Vorhaben belohnen, die vor Ort einen wichtigen Teil zu einem in die Zukunft gerichteten Lebensumfeld beitragen.

45 Projekte werden gefördert

Die Landesregierung fördert Anträge von 45 Preisträgern mit mehr als einer Million Euro, so die Mitteilung weiter. Die Sieger wurden von der Landesregierung durch eine gemeinsame Jury mit dem Städte- und dem Gemeindetag ausgewählt. Ziel des Wettbewerbs ist, Lust auf den digitalen Wandel zu machen und jede Kommune bei der Digitalisierung mitzunehmen. Ausgezeichnet wurden unter anderem ein digitaler Verwaltungsassistent, ein Programm zur Erfassung von Straßenschäden mit Künstlicher Intelligenz und Apps zur Beteiligung von Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Mit dem Programm „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities” will die Landesregierung kommunale Digitalisierungsprojekte unterstützen. Damit sollen gezielt auch erste digitale Schritte von Kommunen gefördert werden. So soll die Digitalisierung in die Fläche gebracht und die Städte und Gemeinden auf ihrem Weg zur Zukunftskommune begleitet werden, heißt es im Pressetext.

Im Unterschied zur ersten Ausschreibung im Jahr 2017 konnten sich dieses Jahr neben den 1001 Städten und Gemeinden erstmals auch die 35 Landkreise Baden-Württembergs mit Digitalisierungsprojekten bewerben. Insgesamt reichten dieses Mal 84 Kommunen Anträge ein.