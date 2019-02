Am Amtzeller Kapellenberg soll weiter gebaut werden

Auf der Fläche „Kapellenberg III“ zwischen Bergstraße und Waldburger Straße soll gebaut werden. Möglich sind an diesem Hang Einfamilienhäuser sowie eine Wohnanlage für altere Menschen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, den Startschuss für die Planung für künftiges Bauen und Wohnen zu geben.

Bereits seit den 1980er Jahren besteht auf dem Areal ein Bebauungsplan, allerdings wurde das Grundstück noch nicht erschlossen. In Zusammenarbeit mit der Hermann-und-Aloisia-Kränzle-Stiftung will die Gemeinde die Fläche nun erschließen. Der momentan gültige Bebauungsplan lässt keinen Bau einer Wohnanlage für ältere Menschen zu. Darum hat der Gemeinderat ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan beschlossen. Dieses Verfahren soll im sogenannten beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b in Gang gesetzt werden. Wird dieser Paragraf angewandt, fällt unter anderem eine Umweltprüfung weg.

Mit der Planänderung soll Bauen am Hang möglich werden, sagte Bürgermeister Clemens Moll: „Die direkten Anwohner sollen von unseren Planunsgabsichten informiert werden. Was überhaupt gebaut werden soll, das muss allerdings noch genauer besprochen werden.“ Der erste Schritt im Verfahren sei nun ein hydrogeologisches Gutachten, das feststellen soll, wo auf dem Grundstück gebaut werden kann.

Das Grundstück am Kapellenberg gehört der Stiftung. Auf die Nachfrage von Adelinde Wanner (SPD-Liste/parteilos), ob das Grundstück gekauft werden soll, antwortete Bürgermeister Moll: „Wir sind derzeit in Gesprächen mit der Stiftung, ob wir ein Teil des Geländes kaufen. Möglich wäre, dass der andere Teil dann bei der Stiftung bleibt und dort eine Wohnanlage für ältere Menschen entsteht.“

Sozialer Wohnungsbau angedacht

Arno Leisen (SPD) regte an, dass neben der Wohnanlage auch sozialer Wohnanbau geplant werden soll. Die Überlegung sei da, antwortete Moll. Zuerst müsse nun aber geschaut werden, wo auf dem Grundstück überhaupt eine Bebauung möglich ist.

Die Idee mit den Bauprojekten finde sie nicht schlecht, sagte Wanner. Allerdings sehe sie das beschleunigte Verfahren, in dem die Planänderung aufgestellt werden soll, als problematisch an: „Wir sollten vorab schon eine genauere Planung machen, damit wir nicht immer nachjustieren müssen.“

Das beschleunigte Verfahren bedeute nicht, dass der gesamte Prozess schneller abgewickelt werde als bei anderen Bauvorhaben, sagte Bauamtsleiter Günter Halder: „Die Auslegungsfristen und die Beteiligung der Bevölkerung zum Beispiel sind genau so lang wie bei anderen Verfahren.“ Der Aufstellungsbeschluss solle nun zunächst nur die Fläche zeigen, wo etwas passiert.

Schon immer Wohnanlage geplant

Die Eheleute Kränzle, die Stifter der Hermann-und-Aloisia-Kränzle-Stiftung hatten auf dem Baugelände schon immer eine Seniorenwohnanlage geplant, erklärt Paul Locherer, Vorsitzender der Kränzle-Stiftung auf SZ-Nacfrage. Mit der Fortentwicklung des vorhandenen Bebauungsplans „Kapellenberg III“ wolle die Stiftung das Vorhaben zunächst einmal planerisch angehen. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn dort eine Wohnanlage realisiert werden könnte. Vorstellen kann man sich eine Senioren-Wohngemeinschaft, eine Pflegewohngemeinschaft und/oder eine Jung-und Alt-Wohnanlage“, so Locherer. Der Amtzeller Architekt Manfred Hoffmann sei von der Stiftung mit der Vorplanung beauftragt worden.