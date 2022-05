Allgäuer Trialfahrer mischen in der Spitze mit

In Jonathan und Johannes Heidel beteiligen sich in dieser Saison zwei junge Trialfahrer des MSC Amtzell bei den Wettbewerben zur Trial-Europameisterschaft. Die ersten Läufe wurden bei besten Bedingungen in Spanien und Frankreich ausgetragen. Jonathan Heidel wurde Achter und Siebter, sein jüngerer Bruder ist im Youth Championship der beste Deutsche.

Der erste Lauf zur Trial-EM war im nordspanischen Pobladura – die beiden Amtzeller hatten laut Mitteilung eine 24-stündige und knapp 2000 Kilometer lange Anfahrt. Die Bedingungen waren sehr anspruchsvoll mit zum Teil künstlich angelegten Sektionen mit Steinen und Baumstämmen, im Wald gab es steile Auffahrten und lose Steinfelder. Eine Sektion befand sich an einem Felshang mit Bachlauf.

Jonathan Heidel startet dieser Saison in der höchsten Klasse EC-Championship und hatte etwas Pech bei der Auslosung der Startreihenfolge. Er musste als Erster die Sektionen in Angriff nehmen. Der Amtzeller hatte dadurch den Nachteil, die besten Spuren selbst suchen zu müssen, seine Konkurrenten konnten sich an seinem Lauf orientieren. Die erste Runde lief nicht nach Heidels Wünschen, er verbesserte sich aber in der zweiten Runde trotz eines Plattfußes um einige Strafpunkte und landete am Ende auf Platz acht, punktgleich mit dem Siebten. Jonathan Heidel war mit diesem Ergebnis aufgrund der Umstände sehr zufrieden.

Sein jüngerer Bruder Johannes nimmt in dieser Saison die Klasse Youth Championship in Angriff, er kam hier bestens zurecht und landete durch einen starken dritten Platz gleich zu Saisonbeginn auf dem Siegerpodest.

Nach ein paar Trainingstagen in Spanien ging es weiter nach Frankreich zum zweiten Lauf zur EM. Auch in Frankreich fanden die jungen Amtzeller ein anspruchsvolles Gelände mit größtenteils natürlichen, steilen und griffigen Felsen vor. Für Jonathan Heidel begann der Wettbewerb mit fünf Strafpunkten wegen der Nonstop-Regelung, die es nur bei WM- und EM-Läufen gibt. Das Hinterrad darf nicht zum Stillstand kommen, was beim MSC-Fahrer der Fall war. Jonathan Heidel steckte diesen Fehlstart aber gut weg, kam immer besser zurecht und landete noch auf dem siebten Platz. In der Gesamtwertung ist er als bester deutscher Teilnehmer Achter.

Für Johannes Heidel lief es nicht so gut wie in Spanien, er erkämpfte sich aber Platz fünf und liegt ebenfalls als bester deutscher Starter in dieser Klasse auf dem dritten Platz. Die Trial-Europameisterschaft wird wie in den Vorjahren von Fahrern aus England und Spanien dominiert.

Ein wichtiger Termin für Jonathan und Johannes Heidel sowie die weiteren Fahrer des MSC Amtzell und für Zuschauer aus der Region ist das Wochenende 16./17. Juli – dann richtet der MSC Amtzell zum ersten Mal einen Wettbewerb zur deutschen Trialmeisterschaft aus. Hier werden die besten Trialfahrer Deutschlands am Start stehen.